De Jong reageert op Van Gaal: ‘Het is niet gek dat hij daarover twijfelt’

Louis van Gaal zei zondagochtend bij De Tafel van Kees dat hij twijfelt of Frenkie de Jong bij Barcelona veel aan spelen zal toekomen. De voormalig bondscoach stelt dat de middenvelder ‘betere keuzes’ had kunnen maken. De Jong zegt dat hij de twijfels wel begrijpt als hij in een interview met de NOS wordt geconfronteerd met de uitspraken van Van Gaal.

“Dat heeft hij al weleens eerder gezegd, volgens mij. Het is niet gek dat hij daarover twijfelt, maar Barcelona is een hele grote club en de beste spelers ter wereld spelen daar. Het zou gek zijn als iedereen denkt dat ik sowieso ga spelen. Ik heb niet zoiets van: ik moet in de basis. Natuurlijk ga ik er naartoe om in de basis te staan. Het is niet zo dat ik dat eis, ik moet gewoon zorgen dat ik goed speel en dan moet ik het zelf maar afdwingen”, zegt De Jong. De middenvelder nam afgelopen week met een video op zijn Instagram afscheid van Ajax.

De Jong moet lachen als de video een ‘tranentrekker’ wordt genoemd. “Ik heb een hele mooie periode bij Ajax gehad, zeker met het laatste seizoen. Elke dag heb ik plezier gehad, het was heel leuk. Het is jammer dat ik wegga, maar ik heb er geen spijt van”, stelt de middenvelder, die zich momenteel met Oranje in Portugal voorbereidt op de finaleronde van de Nations League. Komende donderdag is in de halve finale Engeland de tegenstander, waarna in de eindstrijd of troostfinale een ontmoeting met Portugal of Zwitserland volgt.

“Iedereen is gemotiveerd. Er wordt ook veel gelachen. Voor mijn gevoel zijn er geen jongens met tegenzin hier naartoe gekomen”, geeft De Jong te kennen. Hij merkt zelf dat hij op de openbare trainingen van Oranje populair is. “Over het algemeen is het zo, als veel mensen je naam roepen, dat het redelijk gaat. Het is alleen maar leuk, ik probeer ze zo veel mogelijk aandacht te geven.”

Met gemengde gevoelens keek De Jong zaterdagavond naar de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (0-2). “Ik vind dat soort wedstrijden altijd prachtig. Als je de hymne hoort en de beker ziet, denk je wel: hier hadden we zelf moeten staan. Het is nog steeds een pijnlijke ervaring. Maar ik ben hartstikke blij voor Virgil en Gini. We hebben ze succes gewenst en ze na afloop gefeliciteerd. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk in een goede stemming. En terecht. Daar mag je ook wel even, of even, heel lang van genieten.”