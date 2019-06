Van Gaal: ‘Frenkie de Jong had betere keuzes kunnen maken’

Louis van Gaal denkt niet dat Frenkie de Jong er goed aan heeft gedaan om Barcelona te kiezen als zijn nieuwe club. De oud-trainer van de Spaanse grootmacht vraagt zich bij De Tafel van Kees hardop af of de middenvelder aan spelen toe gaat komen in het Camp Nou. Ook Marco van Basten heeft zijn twijfels en denkt dat De Jong op de bank terecht kan komen.

“Ik denk dat hij het daar heel moeilijk krijgt. Niet alleen omdat hij een andere rol gaat krijgen. Hij moet eerst spelers eruit spelen”, aldus Van Gaal. “Hij heeft het geluk dat Barcelona in de halve finale van de Champions League is uitgeschakeld, dan is de status van de spelers anders. Maar ik vind het een geweldige speler en ik denk dat hij kan bijdragen aan dit Barcelona. Maar ik vind Ivan Rakitic ook een geweldige speler. Arturo Vidal vind ik ook geweldig. Hem wilde ik nog kopen bij Manchester United, vijf jaar geleden. En Arthur heb je ook nog.”

“Ik vind dat je als speler keuzes moet maken waarbij je kijkt waar je aan spelen toe kan komen. Of dat bij Barcelona het geval is? Ik hoop het voor hem, want op zijn leeftijd moet je altijd spelen”, vervolgt Van Gaal, die denkt dat De Jong beter voor een andere club had kunnen kiezen. “Hij had betere keuzes kunnen maken. De hele wereld zit op Frenkie de Jong te wachten. Zo positief ben ik wel over hem”, aldus Van Gaal, die niet laat weten welke club De Jong beter had kunnen kiezen. “Ik weet niet welke clubs hem gevraagd hebben. Ik ga niet praten over iets wat ik niet weet.”

Ook Van Basten heeft zijn twijfels bij de keuze van De Jong. “Het is doodzonde als hij niet aan spelen toe gaat komen. Als het hem wel lukt, dan heeft hij een geweldige keuze gemaakt”, aldus Van Basten. Bosz snapt de keuze van De Jong voor Barcelona wel. “Als je de kans krijgt om met Lionel Messi te spelen, dan was ik ook gegaan. Maar toch moet je naar jezelf kijken.”

Bosz werkte als trainer van Ajax samen met De Jong en vindt dat de middenvelder zich sterk heeft ontwikkeld. “Hij heeft een ongelofelijke progressie geboekt, met name zonder bal. Dat had ik niet verwacht. Als ik zie hoe hij positioneel verdedigend staat... Misschien heeft het er ook mee te maken dat hij centraal achterin heeft gespeeld. Daar heeft hij op de training bij mij ook vaak gestaan. Bij Barcelona kan hij misschien nog een stap maken.”