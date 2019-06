‘Ödegaard heeft lang niet het niveau dat nodig is bij Ajax om te slagen’

Martin Ödegaard staat hoog op het wensenlijstje van Ajax en volgens De Telegraaf bracht het Noorse talent afgelopen woensdag in het grootste geheim zelfs een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA voor een gesprek met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Wim Kieft vindt de twintigjarige middenvelder annex buitenspeler een goede voetballer, maar is van mening dat hij nog lang niet het niveau heeft Hakim Ziyech. Volgens de oud-international moet Ödegaard nog grote stappen maken om uit te groeien tot een Europese topspeler.

Kieft prijst in zijn column voor de krant het talent van Real Madrid vanwege zijn techniek, inzicht, overzicht en passing. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, denkt hij. “Als je ziet hoe dynamisch Ziyech speelt; elke actie zet hij vol in, fysiek gaat hij negentig minuten als een waanzinnige tekeer, hij verricht veel defensieve arbeid en is daarbij ook nog continu dreigend als aangever en afmaker.” Volgens Kieft moet Ödegaard zijn tempo en dynamiek omhoog en zal hij bij Ajax qua inhoud en fysiek moeten groeien. “Daarbij hoort ook verdedigend je mannetje staan. En dat allemaal constant, een hele wedstrijd en niet zoals je nu vaak van hem ziet: een actie maken, even de luwte opzoeken en van daaruit de volgende actie inzetten.”

“Ödegaard moet serieus stappen maken komend seizoen zoals Ziyech en Frenkie de Jong ze hebben gemaakt bij Ajax”, vervolgt Kieft, die zich afvraagt of de Noor kiest voor Ajax, of voor en zwaardere competitie zoals de Bundesliga. Bayer Leverkusen heeft immers ook interesse. “Of pakt Ödegaard het niet op en blijft hij alleen die fijne voetballer om naar te kijken. Alleen is lekker voetballen onvoldoende om je in de top staande te houden. Zie hoe De Jong naast zijn voetballende inbreng verdedigt, zijn defensieve taken oppakt, tackles maakt, en tegelijkertijd met het tempo meegaat, zelfs het tempo bepaalt.”

“Hij kan voetballen, Ödegaard, heeft veel kwaliteiten, maar hij zal zich moeten doorontwikkelen, want op dit moment heeft hij lang niet het niveau van Ziyech of De Jong, het niveau dat nodig is om bij Ajax te slagen”, aldus Kieft, die tot slot ingaat op de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. “Waarvoor Ajax trouwens niet onder doet. De Ajacieden staan niet in de finale in Madrid omdat ze het zelf hebben weggegeven. Qua fysiek en tempo zijn ze gedurende hun volledige Champions League-campagne door niemand weggespeeld. In aanloop naar de finale hoor ik dan ineens her en der dat we ons in Nederland aan Liverpool moeten spiegelen, maar dan begrijp je er niets van. Ajax is, en hoort ons voorbeeld te zijn. De ploeg bewees dat je spelend volgens de Hollandse School mee kan in de top van Europa.”