Rooney uit ongekende beschuldiging richting geblesseerde spelers van Man United

Manchester United leed zondag op Old Trafford tegen Arsenal (0-1) alweer de veertiende Premier League-nederlaag van het seizoen. Manager Erik ten Hag moest het stellen zonder aanvoerder Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Mason Mount en een arsenaal aan centrumverdedigers. Wayne Rooney uitte na afloop een serieuze beschuldiging richting bepaalde spelers in de ziekenboeg, zonder expliciet namen te noemen.

Ten Hag kampt al wekenlang met defensieve problemen. Tegen Arsenal koos hij centraal in de defensie noodgedwongen voor Casemiro en Johnny Evans, omdat hij door uiteenlopende blessures geen beroep kon doen op Victor Lindelöf, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Luke Shaw en Raphaël Varane.

Door de nederlaag staat Manchester United op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League en lonkt nu daadwerkelijk de slechtste eindrangschikking in de clubgeschiedenis.

De matige resultaten hebben ertoe geleid dat de druk op Ten Hag met de week toeneemt. Rooney springt echter voor de Haaksberger in de bres. Het clubicoon van the Red Devils is van mening dat zijn spelers niet voor hem door het vuur gaan.

“Als manager neem je verantwoordelijkheid. Het is jouw team, jouw tactiek, jouw opstelling. Ik zou graag zien dat hij meer tijd krijgt, want ik denk dat hij een goede manager is die de boel weer op de rit kan krijgen", zei Rooney zondag als analist bij Sky Sports. “Helaas zit er veel druk op het moderne voetbal en wordt er van clubs geëist dat ze succesvol zijn. Daarom zie je dat managers snel ontslagen worden.”

Ten Hag was vorige week maandag na de beschamende 4-0 nederlaag bij Crystal Palace kritisch op zijn elftal en gaf na afloop aan dat bepaalde afspraken in het veld niet werden nagekomen. “De spelers moeten naar zichzelf kijken als de coach dat soort dingen zegt”, stelt Rooney. “Als ik mijn coach dat zou horen zeggen dan zou ik het er niet bij laten zitten. Het lijkt erop dat de spelers proberen het seizoen uit te zitten. Ze gaan niet door het vuur voor hem.”

Rooney zet zijn vraagtekens achter de hoeveelheid blessures en beschuldigt de sterspelers ervan zich te verschuilen achter hun blessures en niet te willen spelen om kritiek te vermijden. “Er zitten een aantal zeer goede spelers in die ploeg en de prestaties zijn ver onder de maat. Sommige van die spelers kunnen honderd procent spelen. Het is gemakkelijk voor ze om buiten de selectie te blijven en pas terug te keren voor de FA Cup-finale en zichzelf in de kijker te spelen voor het EK.”

“Ik heb het door de jaren heen met eigen ogen gezien. Het eergevoel bij de geblesseerde spelers laat op dit moment te wensen over en alle kritiek blijft aan de manager kleven. Ik denk dat de spelers echt naar zichzelf moeten kijken, want als je manager in een interview zegt dat de houding van de spelers niet goed is om voor Manchester United te spelen, dan is dat een enorme belediging.”

