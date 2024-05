Fans woest na statement NAC over misdragingen van teammanager Karelse

NAC Breda heeft John Karelse een officiële waarschuwing gegeven nadat de teammanger zich afgelopen vrijdag liet gaan in de mixed zone na afloop van het gelijkspel bij TOP Oss (1-1). Karelse ging behoorlijk over de schreef door zijn collega, perschef Alek Knook, te lijf te gaan en twee journalisten van de lokale krant BN DeStem verbaal te bedreigen.

“NAC betreurt hetgeen is voorgevallen ten zeerste en biedt excuses aan aan alle betrokkenen”, meldt de Bredase club maandagochtend in een statement op de eigen site.

“John Karelse heeft spijt van hetgeen is voorgevallen en heeft alle betrokkenen zijn excuus aangeboden. Voor NAC is dergelijk gedrag onacceptabel en past niet binnen de normen en waarden van de club, alsmede de omgangsnormen. Hiertoe heeft NAC Karelse een officiële waarschuwing gegeven.”

Naar verluidt was Karelse vrijdagavond boos op clubwatchers Yadran Blanco en Dennis Kas, podcastmakers en clubwatchers van BN DeStem. Toen de perschef probeerde Karelse tegen te houden kreeg het duo ruzie.

Op het moment dat Martina werd geïnterviewd had Karelse Knook volgens de ooggetuige bij zijn keel vast en duwde hij zijn collega door een openstaande deur de toiletruimte in. Martina, die op dat moment een interview aan ESPN gaf, riep 'John, John, John' en sprong te hulp, daarna zijn de gemoederen snel bedaard. Op beelden die op X zijn gedeeld is duidelijk de verbazing en woede te horen als de perschef roept: “What the fuck doe jij man!”

Hyballa en Sejdiu

Supporters van NAC vinden de beslissing van hun eigen club onbegrijpelijk, aangezien trainer Peter Hyballa eerder dit seizoen werd ontslagen omdat er volgens de clubleiding een onveilige werksituatie was ontstaan.

Daarnaast werd Patriot Sejdiu begin april disciplinair geschorst en op last van de technische staf voor de rest van dit seizoen teruggezet naar het beloftenteam. Aanleiding was volgens BN DeStem een incident op de training waarbij hij Cuco Martina wilde aanvliegen. Hoewel beide ploeggenoten elkaar ‘sorry’ hadden gezegd, bleef de straf voor Sejdiu staan.

“Dus iedereen op de tribune mag zich vanavond een keer fysiek misdragen voordat er consequenties volgen. Het voorbeeld is gesteld! Wat een bullshit en amateurisme ten top”, schrijft een supporter op X, terwijl een ander ook woest is: “Wat een signaal! Twee man bedreigen, iemand naar de keel grijpen en wegkomen met een waarschuwing. Na Hyballa en Sejdiu is deze ‘maatregel’ niet te bevatten als supporter. “

NAC wist zich vrijdag met de hakken over de sloot te plaatsen voor de play-offs om promotie/degradatie. Maandagavond speelt het in het eigen Rat Verlegh Stadion de heenwedstrijd tegen Roda JC. De winnaar over twee duels treft in de halve finales FC Dordrecht óf FC Emmen.

Opmerkelijk moment: NAC-aanvoerder Cuco Martina loopt tijdens een interview weg om teammanager John Karelse in bedwang te houden. — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2024

