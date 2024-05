VZ Team van de Week: Steven Bergwijn blinkt eindelijk weer uit bij Ajax

Speelronde 33 van de Eredivisie zit erop. Landskampioen PSV wist niet te winnen op bezoek bij Fortuna Sittard (1-1), terwijl Feyenoord dat wel deed in het uitduel met NEC Nijmegen (2-3). FC Twente vernederde FC Volendam (7-2), AZ versloeg Go Ahead Eagles (0-3) en Ajax verzekerde zich van Europees voetbal door af te rekenen met Almere City (3-0). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Hoog bezoek in Enschede zondag. Ruud van Nistelrooij zat op de tribune om te kijken naar Sem Steijn, die hij tweemaal heeft geholpen met het trainen van zijn traptechniek. Het resultaat? Liefst drie doelpunten tegen FC Volendam. Steijn staat inmiddels op zeventien Eredivisie-doelpunten en is bezig aan een uitstekend seizoen bij FC Twente, dat zich komende zondag hoopt te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League.

Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech had tegen Heracles Almelo (4-0 winst) slechts 28 minuten nodig om te imponeren. Het PSV-target hielp zijn club met twee doelpunten en een assist naar een belangrijke en ruime zege. Met zijn geweldige rentree verzekerde Driouech zich van een plaatsje in het Elftal van de Week van

Almere City had zondag behoorlijke pech. Uitgerekend Steven Bergwijn, die begon met voetbal in Almere en dit seizoen niet in geweldige vorm verkeert, nam Ajax bij de hand tegen de promovendus. Bergwijn wist nog voor rust een hattrick te noteren en gaf daarmee een duidelijk signaal af aan bondscoach Ronald Koeman.

Het VZ Team van de Week:

Etienne Vaessen (RKC Waalwijk); Robin Pröpper (FC Twente), Dávid Hancko (Feyenoord), Mike Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam); Couhaib Driouech (Excelsior Rotterdam), Lance Duijvestijn (Excelsior Rotterdam), Sem Steijn (FC Twente), Sven Mijnans (AZ); Ibrahim Sadiq (AZ), Troy Parrott (Excelsior Rotterdam), Steven Bergwijn (Ajax).