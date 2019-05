Hakim Ziyech verrast door uitverkiezing: ‘Het kan soms raar lopen’

Hakim Ziyech werd het afgelopen seizoen verkozen tot Ajacied van het Jaar en kreeg tijdens de huldiging van Ajax op het Museumplein de Rinus Michels Trofee uitgereikt. De middenvelder van de kampioen kijkt dan ook terug op een uiterst succesvolle voetbaljaargang, op nationaal en internationaal niveau. “Ik denk dat het voetballend mijn beste seizoen tot nu is”, zo stelt Ziyech in een interview met Ajax Life.

De Marokkaans international blijft bescheiden onder alle loftuitingen en benadrukt nog maar eens de inbreng van zijn ploeggenoten. “Natuurlijk kreeg ik de hulp van de andere jongens. Zij zetten mij in mijn kracht. Door hen kan ik doen wat ik deed. Het is leuk dat ik weer Ajacied van het Jaar ben, maar ik zie het niet als een prijs voor mezelf, maar voor de hele ploeg.”

Ziyech kreeg maar liefst 76 punten toebedeeld en liet daarmee Donny van de Beek (48) en Matthijs de Ligt (45 punten) ver achter zich. Frenkie de Jong viel buiten de top drie. De winnaar van de prestigieuze prijs zou zelf op andere spelers hebben gestemd. “Matthijs of Frenkie, denk ik. Veel jongens hebben het goed gedaan, maar als ik kijk naar hun ontwikkeling dit seizoen, dan verdienen Matthijs en Frenkie het echt. Ik ben dus wel verrast dat ik het weer ben geworden.”

“Het kan soms raar lopen. Een jaar geleden werd je uitgefloten, nu zingen ze je toe. Dat is mooi om te zien. Het hele seizoen is me meer waard, deze prijs dus ook. In alle opzichten was het een geslaagd seizoen”, aldus Ziyech. De 26-jarige middenvelder, met een doorlopend contract tot medio 2021 in Amsterdam, werd de afgelopen maanden gelinkt aan onder meer Arsenal, Borussia Dortmund en AS Roma.