‘Tien clubs vergaderen in Philips Stadion over komst BeNeLiga’

De discussie over de komst van de BeNeLiga is afgelopen dinsdag nieuw leven ingeblazen, zo meldt Voetbal International. Tien clubs uit Nederland en België hebben in het Philips Stadion vergaderd over het plan om de competities samen te voegen. Ook delegaties van beide voetbalbonden waren aanwezig bij de vergadering.

Vanuit de Eredivisie waren Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht aanwezig, terwijl vanuit België delegaties van Club Brugge, Standard Luik, RSC Anderlecht en Racing Genk present waren. AA Gent was ook uitgenodigd, maar niemand van de club kon aanwezig zijn. Gesproken werd over plannen voor in de toekomst, daar de UEFA overweegt om vanaf 2024 de Europese clubtoernooien anders op te zetten.

De Europese voetbalbond denkt na over een grote Europese competitie met drie divisies, met een promotie/degradatie-regeling tussen de Europese toernooien. Champions League-tickets hoeven daardoor niet langer verdiend te worden via de nationale competities, zoals nu het geval is. Deze plannen hebben veel weerstand opgeleverd en het is nog niet zeker of het daadwerkelijk doorgaat.

Om de aansluiting te vinden en te behouden met de grote competites, bespreken Nederland en België of zij samen sterker staan. Met een sterkere competitie zouden de clubs op sportief gebied beter aansluiting kunnen vinden met de Europese topcompetities. Daarnaast wordt gekeken of het bundelen van de krachten ook op financieel gebied interessant kan zijn, met bijvoorbeeld een gezamenlijk tv-contract. Volgens Voetbal International staan de plannen nog in de kinderschoenen en betreft het project zich in de oriënterende fase.