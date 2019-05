‘Zelfs Ajax Onder-9 tegen Feyenoord Onder-9 geldt als een risicoduel’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de 'supporters' die er zaterdagmiddag voor zorgden dat de mini-Klassieker tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 werd gestaakt. De chef sport van De Telegraaf is van mening dat het incident op De Toekomst een bevestiging is dat het verbod op uitsupporters bij wedstrijden tussen Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag gehandhaafd moet worden. “Na de rellen bij Ajax-Feyenoord, die zelfs niet door clubiconen als John Heitinga en Dirk Kuyt gesmoord konden worden, moet het verbod worden uitgebreid tot alle onderlinge confrontaties tussen Ajax en Feyenoord”, schrijft Driessen in zijn column.

In het recente verleden ging het buiten de stadions om al regelmatig fout tussen 'fans' van Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag. Driessen somt meerdere incidenten op: “ADO-aanhangers besmeuren het beeld van de Dokwerker in de hoofdstad met geelgroene verf. Ajax-fans hangen een handgranaat aan de toegangsdeur van het supportershome van ADO. Een groepje Feyenoord-supporters gooit stenen en bedreigt spelers en trainers van Ajax Onder-19 jaar bij hun bezoek aan Varkenoord”, aldus Driessen, die vindt dat afgelopen zaterdag alle grenzen en ongeschreven codes overschreden werden op De Toekomst.

Tijdens het kampioensduel tussen Ajax en Feyenoord op De Toekomst werden familieleden, ouders, vrouwen en kinderen van trainers en spelers van Feyenoord bedreigd. De daders noemt Driessen 'losgeslagen, doorgesnoven ‘Ajax-fans''. “Zie hier de trieste balans van drie maanden supportersterreur. Terreur onder het mom van rivaliteit tussen diverse groepen aanhangers van profclubs. Opvallend: het is allemaal gebeurd buiten de stadions of op de minder beveiligde jeugdcomplexen van Feyenoord en Ajax. De officiële reactie van Edwin van der Sar was mager met: 'wij keuren dit af' en 'wij wachten op de KNVB'. Op z’n minst had hij stadionverboden in het vooruitzicht moeten stellen en de hand in eigen boezem kunnen steken dat Ajax het veiligheidsrisico volledig heeft onderschat en verkeerd heeft gehandeld. Iets waar directeur Rutger Arisz, die als een brokkenpiloot bekendstaat, trouwens verantwoordelijk voor is.”

“De supportersterreurbalans maakt één ding duidelijk: handhaaf het verbod op bezoekers van de tegenpartij bij onderlinge wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord en Ajax en ADO”, vervolgt Driessen in de krant. “Het klopt dat een kleine minderheid de boel verziekt. Maar om tonnen euro’s gemeenschapsgeld te spenderen om een paar honderd goedwillende uitfans toegang te bieden bij zulke wedstrijden is maatschappelijk onverantwoord”, aldus Driessen, die vindt dat de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Hag niet moeten toegeven aan ‘huilverhalen van supportersgroeperingen’.

Wat Driessen betreft blijft het uitvak bij onderlinge duels tussen Ajax en Feyenoord, en Ajax en ADO Den Haag leeg. “Het wordt namelijk duidelijk dat de terreur zich verplaatst naar jeugdteams waar wel publiek wordt toegelaten. Getuige de ongezonde rivaliteit en hersenloze acties van enkele ’fans’ geldt zelfs een mini-Klassieker Ajax onder 9 tegen Feyenoord onder 9 al als een risicoduel. Moeten zelfs zulke wedstrijden zonder publiek of in De Kuip of ArenA worden gespeeld. Bijzonder triest, maar het is de harde realiteit. Sinds zaterdag zijn familie en vrienden niet meer veilig bij een jeugdduel. Hoe bizar.”