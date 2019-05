‘Man United biedt 80 miljoen, Blind pusht De Ligt naar Old Trafford’

Manchester United lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om met Matthijs de Ligt aan de haal te gaan. In navolging van RAC1 meldt de Daily Mirror in de nacht van zaterdag op zondag dat de Premier League-club het voortouw neemt in de strijd om de verdediger van Ajax. Manchester United heeft een bod van omgerekend 79,4 miljoen euro uitgebracht, zo claimt de krant.

De recordkampioen van Engeland is akkoord gegaan met de salariseisen van het kamp-De Ligt. Waar Spaanse media repten over een jaarsalaris van veertien miljoen euro voor De Ligt op Old Trafford, meldt de Daily Mirror zelfs dat zaakwaarnemer Mino Raiola een jaarloon van ruim twintig miljoen euro heeft bedongen. Met een weeksalaris van 397.000 euro per week zou de Ajacied alleen Alexis Sánchez voorrang hoeven te verlenen.

Bovendien is Manchester United akkoord gegaan met een commissie van omgerekend 13,6 miljoen euro voor Raiola zelf. De zaakwaarnemer 'pusht' zijn cliënt richting Old Trafford en ook ploeggenoot Daley Blind zou aandringen op een overstap naar the Red Devils. Blind speelde zelf vier jaar voor Manchester United en zou van mening zijn dat De Ligt zich daar het beste kan ontwikkelen.

Toch is een overstap naar Manchester United nog verre van definitief. Manchester City hoopt nog op de komst van de Ajacied, die aanvankelijk op weg leek naar Barcelona. De kampioen van Spanje bereikte echter geen akkoord met Raiola. "Wat de zaak bemoeilijkt voor Manchester United, is dat De Ligt alleen naar een club wil die zich heeft gekwalificeerd voor de Champions League", aldus de Daily Mirror. "Maar Manchester United biedt het meeste geld en probeert het team onder Ole Gunnar Solskjaer opnieuw op te bouwen."

Journalist Miguel Delaney van The Independent schrijft op Twitter dat De Ligt 'luistert' naar het duizelingwekkende aanbod van Manchester United. Barcelona wil niet voldoen aan de financiële eisen van Raiola. "De club heeft het probleem dat er dringend spelers van de loonlijst geschrapt moeten worden om zulke aankopen te doen, maar dat niemand weg wil bij de club." Eerder haalde Barcelona middenvelder Frenkie de Jong al weg bij Ajax.