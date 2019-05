Advocaat: ‘Hij kost 20 of 25 miljoen, net zoveel als heel FC Utrecht’

Dick Advocaat ziet Martin Ödegaard als de absolute ster van Vitesse. In de aanloop naar de finale van de play-offs, waarin de trainer van FC Utrecht het Noorse talent van Vitesse zal treffen, spreekt hij zich lovend uit over de dribbelaar. “Het is wel een exceptioneel talent. Een godsgeschenk”, tekent FOX Sports op uit de mond van Advocaat.

De ervaren oefenmeester trekt een vergelijking met Hakim Ziyech van Ajax. "Waarom is Ziyech zo goed? Die jongens worden zo geboren en Ödegaard ook”, aldus Advocaat. “Hij was geloof ik achttien jaar toen Real Madrid hem nam. Dat zegt natuurlijk alles. Die jongen kost 20, 25 miljoen euro. Waar hebben we het over? Dat kost de hele club hier."

"Echt een heel mooie speler om te zien", vervolgt Advocaat over Ödegaard. "Dan denk je: het lukt hem niet, maar dan maakt hij weer een beweging en is hij los. Dat zijn spelers die wedstrijden kunnen beslissen voor je." De Kleine Generaal ziet Utrecht in de finale van de play-offs als de underdog. "Het budget van Vitesse is veel hoger dan van ons. Ze hebben nog wel een paar bepalende spelers die bij andere topclubs zo mee kunnen komen."

Rico Strieder wordt bij Utrecht waarschijnlijk de directe tegenstander van Ödegaard. De Duitser beraadt zich nog op de beste manier om de technicus te verdedigen. "Je kunt hem niet uit zijn schoenen schoppen", zegt Strieder. "Dat kan ik misschien één keer doen, maar de tweede keer moet ik het veld verlaten. Dus dat is geen optie. Maar je moet wel laten zien dat je er bent, dat je kort op hem zit en hem geen ruimte geeft. Je moet een beetje irritant spelen."