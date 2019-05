De Gelderlander: Ajax-hooligans spuiten Vijverberg vol met graffiti

Hooligans van Ajax hebben in de nacht van zaterdag op zondag een deel van het stadion van De Graafschap volgespoten met graffiti, weet de Gelderlander te melden. Volgens de regionale krant zijn twee groeperingen van de harde kern van de Amsterdamse club verantwoordelijk voor de nachtelijke actie in het onderkomen van de Superboeren. Met name de stoeltjes van de fanatieke supportersgroepering van de Eredivisionist uit de Achterhoek werden beklad.

Het incident vond plaats drie dagen na de kampioenswedstrijd van Ajax in Doetinchem. De ploeg van Erik ten Hag won afgelopen woensdag met 1-4 op De Vijverberg en sleepte daardoor de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht. De meegereisde aanhang gedroeg zich voor, tijdens en na het kampioensduel op correcte wijze, waardoor de verontwaardiging over het voorval vooral op social media erg groot is.

De Graafschap heeft tot woensdag de tijd om de bekladde stoeltjes schoon te maken. De ploeg van trainer Henk de Jong krijgt dan bezoek van SC Cambuur, de volgende werkgever van de vertrekkende oefenmeester. Later deze zondag staat de heenwedstrijd in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs gepland. De aftrap in Leeuwarden is om 20.00 uur.