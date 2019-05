Johan Derksen diep onder de indruk: ‘Dit wordt een sensatie’

Johan Derksen acht Donny van de Beek rijp voor de stap naar de top van Europa. De middenvelder van Ajax werd deze week in verband gebracht met Barcelona en dat lijkt Derksen een goede match, zo vertelt de analist maandagavond bij Veronica Inside. Ook Real Madrid, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Napoli en Borussia Dortmund zouden interesse hebben in de dynamische jeugdexponent van Ajax.

"Ik vond Van de Beek vanaf het begin van het seizoen al een van de grootste talenten van Ajax", zegt de oud-voetballer bij het praatprogramma. "Ik begreep niet dat hij er vaak naast stond. Als je zag wie er wél in stonden, was dat onbegrijpelijk." Derksen zegt dat er naar zijn weten geen middenvelders rondlopen in de Eredivisie die 'zó goed speelt en zó vaak scoort'. "Die combinatie maakt hem echt uniek."

Het zou Derksen dan ook niet verbazen als een buitenlandse club voldoet aan de vraagprijs van Ajax, die volgens eerdere berichten zeventig miljoen euro bedraagt. "In Van de Beek kun je investeren. Die is hartstikke jong en heeft zijn goede jaren nog voor zich. Die grote clubs gaan zulke bedragen gewoon betalen, want ze willen de grootste blijven", legt hij uit. "Hij kan de stap aan. Bij Barcelona kan hij zomaar een van de dertigers opvolgen op het middenveld, als hij de tijd krijgt om een jaar te groeien."

"Dit wordt een sensatie. Van de Beek is een garantie voor een aantal doelpunten per seizoen. Als speler kun je dan niet kapot", concludeert Derksen. Van de Beek heeft een contract tot de zomer van 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Maandag meldde Kicker dat Borussia Dortmund is afgehaakt voor de aanvallende middenvelder: hij zou als te duur zijn beoordeeld en BVB heeft geconcludeerd dat men behoefte heeft aan een ander type, zo klonk het.