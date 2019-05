Neville: ‘Zolang hij er is, is het voor anderen moeilijk dichtbij te komen'

Manchester City veroverde zondagmiddag de titel in de Premier League dankzij een 1-4 zege op Brighton & Hove Albion. Het was voor Josep Guardiola alweer de 26e hoofdprijs in zijn trainersloopbaan. De Spaanse manager van the Citizens noemt deze Engelse landstitel in gesprek met Sky Sports ‘de moeilijkste in zijn carrière’.

“Om deze titel te winnen, moesten we veertien wedstrijden op rij winnen. Dit was het lastigste kampioenschap in mijn carrière, by far. Ik moet Liverpool ook feliciteren en bedanken. Vorig seizoen heeft Manchester City de standaard bepaald. Zij hebben geholpen om die standaard nog hoger te krijgen. Door met hen te concurreren, hebben we dit kunnen laten zien. Het is ongelofelijk, 198 punten in twee seizoenen. Liverpool heeft ons geholpen om consistent te blijven”, zegt Guardiola, wiens ploeg dit seizoen 98 punten verzamelde.

Gary Neville geeft te kennen dat hij zeer onder de indruk is van Manchester City. “Als je achter elkaar titels kan winnen, komt dat door de mentaliteit. Guardiola heeft dat erin gebracht in de kleedkamer. Hij is sterk en geeft zijn spelers het gevoel dat ze onverslaanbaar zijn. Wat een trainer. Hoe kan je hem hier houden in de komende vijf of tien jaar? Ze moeten hem in Manchester zien te houden. Zolang hij er is, zal het voor andere clubs moeilijk zijn om in de buurt te komen.”

“Ik denk dat Liverpool het momentum had toen Manchester City verloor bij Newcastle United. Doordat ze een aantal keer gelijkspeelden, hebben ze het laten liggen. De consistentie van beide teams is ongelofelijk”, voegt Graeme Souness toe. “City heeft ook hier weer fantastisch gespeeld en daarom zijn ze kampioen. Ze kunnen een klap op de neus krijgen, reageren en een wedstrijd in stijl winnen. Ze spelen op de juiste manier, met een sterke en brede selectie. Stel je voor dat ze komende zomer ook nog eens spelers zullen halen.”

“Speciale teams behouden de titel. De manager heeft het heel goed gedaan door het team scherp te houden”, vervolgt de analyticus. “We praten dit seizoen over de top zes, maar eigenlijk is er sprake van een top twee. Er is een levensgroot gat tussen Manchester City, Liverpool en de rest. Zij zullen zich komende zomer versterken, dus wie gaat het gat verkleinen. Wie gaat er vijftien tot achttien punten overbruggen om zich bij deze ploegen te voegen?”