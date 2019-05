Van Bommel likt de wonden: ‘We hadden de totale controle in Amsterdam’

PSV likt de wonden na de 1-0 nederlaag van zondagmiddag op bezoek bij AZ. De Eindhovenaren zijn vrijwel zeker uitgeschakeld in de titelrace, doordat koploper Ajax met 4-1 won van FC Utrecht en daardoor nu drie punten meer én een superieur doelsaldo (+84 tegenover +70 heeft.

Trainer Mark van Bommel legt voor de camera van FOX Sports uit dat de 'technische uitvoering en het positiespel' van PSV zondag niet goed genoeg waren. Op de vraag van presentator Milan van Dongen hoe hij terugkijkt op het seizoen, antwoordt de trainer van PSV als volgt: "Ik heb geen zin om dat nu te bespreken. Je hebt 80 punten, maar je bent tweede."

"Dan kun je wel een mooi verhaal gaan ophangen, maar dat is te weinig. Ik heb tegen de spelers gezegd dat de technische uitvoering en het positiespel niet goed waren en dat we nu absoluut niet meer moeten praten over het kampioenschap", vervolgt Van Bommel. De oefenmeester erkent dat Ajax de titel verdient. "Ja, als je kampioen wordt, dan ben je de terechte kampioen."

Van Bommel stipt tot slot twee wedstrijden aan waarin PSV de titel heeft verloren: uit bij FC Emmen (2-2) en uit bij Ajax (3-1), beide in de tweede seizoenshelft. "Voornamelijk in Amsterdam, waar we één kans weggaven, de goal van Neres, en voor de rest de totale controle hadden"