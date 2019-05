Kieft noemt Ajax ‘amateuristisch’: ‘Mourinho had volstrekt gelijk’

De dreun van de uitschakeling in de halve finale van de Champions League dreunt nog lang na in Amsterdam. Wim Kieft begrijpt de enorme teleurstelling bij de fans en spelers van Ajax. De oud-international vindt dat het team van trainer Erik ten Hag een geweldige Europese campagne achter de rug heeft, maar is bovenal kritisch op de manier waarop met 2-3 werd verloren van the Spurs.

Kieft vindt dat Ajax de tegenstander in de kaart speelde. Hij zag dat de koploper van de Eredivisie in de eerste helft al een aantal keer goed wegkwam. “Hoewel Ajax op een 2-0 voorsprong kwam na de 1-0 zege in Londen, werd het middenveld ook in de eerste helft regelmatig aan gort gelopen. Na rust helemaal. Dan is het toch amateuristisch als je blijft aanvallen, op zoek gaat naar 3-0, wil laten zien hoe goed je kan voetballen en daardoor uiteindelijk zo’n enorme voorsprong in korte tijd weggeeft”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino bracht bij een 2-0 achterstand Fernando Llorente binnen de lijnen. Kieft is van mening dat het centrale duo van Ajax hier niet goed op anticipeerde. “Vanuit Blind spelend kon hij als lang aanspeelpunt voorin iedere keer als aangever fungeren voor zijn ploeggenoten. Als spits zoek je de zwakste schakel, maar als twee centrale verdedigers onder elkaar zeg je na twee verloren persoonlijke duels toch razendsnel: 'Leuk en aardig allemaal Matthijs, maar ga jij even op die Llorente staan'. Volgens Kieft hadden bovendien middenvelders als Lasse Schöne en Frenkie de Jong veel compacter moeten spelen.

Dat Ajax nog op zoek ging naar een derde doelpunt is eveneens tegen het zere been van Kieft. “Waarom is Ajax bereid om bij een 2-0 voorsprong allerlei risico’s te nemen om 3-0 te maken of bij 2-1 de voorsprong uit te breiden tot 3-1? Speel zuinig, kies je momenten zorgvuldig om de voorsprong te vergroten. Die gelegenheid komt vanzelf als de wedstrijd vordert en Spurs steeds meer ruimte weggeeft. Daar hoef je niet op te jagen. Je wordt als Ajax zijnde notabene weggecounterd bij een 2-0 voorsprong. Zoiets mag nooit gebeuren. José Mourinho had volstrekt gelijk toen hij stelde dat Ajax voetbalde als in een doorsnee competitiepotje tegen Vitesse. Onbegrijpelijk.”

De uitschakeling van Ajax heeft wat Kieft betreft weinig te maken met pech. “Daarvoor ging er veel te veel mis. De manier waarop het fout liep, zou bij mij een grote bron van ergernis en teleurstelling zijn”, aldus Kieft, die niet denkt dat Ajax de landstitel nog uit handen geeft. “Voor de Eredivisie tegen FC Utrecht voorzie ik overigens geen problemen voor Ajax. Na vier dagen moeten spelers de Europese uitschakeling hebben verwerkt. Twee wedstrijden spelen om het landskampioenschap is juist een pré. Zo’n landstitel geeft een speler en een ploeg juist een extra prikkel om te presteren.”