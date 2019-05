Louis van Gaal: ‘Dat doe je toch niet, maar ja, dat is het Ajax van nu’

Ajax liep woensdag op bizarre wijze de finale van de Champions League misn. De ploeg van Erik ten Hag verloor na een bloedstollend gevecht de return tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 door een doelpunt diep in de blessuretijd van de tweede helft. In de optiek van Louis van Gaal was de balans bij de Amsterdammers zoek.

“Als je met 2-0 voorstaat, ga je toch niet met negen man voor de bal lopen. Dat doe je toch niet”, benadrukte Van Gaal bij Ziggo Sport. “Maar ja, dat is het Ajax van nu. Jeugdigheid? Ja. Daar moet je als trainer heel veel op wijzen. Als je mijn analyses vanaf de wedstrijd tegen Bayern München hebt gehoord, dan weet je dat ik het altijd over balans heb gehad. Aanvallen en verdedigen. Dat is dit.”

Van Gaal opperde eerder dit seizoen al voor ‘een type Edgar Davids’ in het elftal. “Ja, die had in dit elftal een rol kunnen spelen.” Ajax stond op een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech, maar na rust ging het volkomen mis door een hattrick van Lucas Moura. "Het inbrengen van Fernando Llorente maakte na de rust het grote verschil. Een lange spits, een perfect aanspeelpunt voorin. Matthijs de Ligt en Daley Blind werden door hem in verlegenheid gebracht, ook door de aansluitende middenvelders van de Spurs. Dat kon de verdediging van Ajax niet bespelen."

Tottenham maakte zodoende de 0-1 nederlaag van vorige week goed en neemt het op zaterdag 1 juni in Madrid op tegen Liverpool. De Engelse titelkandidaat zorgde dinsdag voor een enorme sensatie door in de andere halve finale een 0-3 achterstand ongedaan te maken tegen Barcelona: 4-0.