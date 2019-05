De Boer: ‘Ajax heeft over drie jaar zeven spelers met enorm veel talent staan’

Ajax kan zich woensdagavond ten koste van Tottenham Hotspur voor de finale van de Champions League plaatsen en de Amsterdammers trekken vanuit heel Europa de aandacht met hun prestaties in het miljardenbal. Ronald de Boer is dan ook zeer onder de indruk van het spel van de ploeg van trainer Erik ten Hag, maar de voormalige middenvelder weet dat er ook een keerzijde aan de successen zal zitten.

“Als er een positieve kant is, is er ook een negatieve kant. Het is onvermijdelijk dat iedereen deze jonge jongens wil hebben. Het is moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen het grote geld. We moeten vervangers vinden voor de spelers die zullen vertrekken, dus dat betekent dat we het proces weer opnieuw moeten beginnen”, legt hij uit in gesprek met France Football. “En we moeten zien of de stukjes dan weer in elkaar zullen vallen.”

“Ik denk dat volgend seizoen erg lastig zal worden, er zullen tenminste vijf spelers vertrekken. Maar Ajax is eraan gewend om dan weer goede vervangers te moeten vinden.” Frenkie de Jong zal hoe dan ook vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, terwijl spelers als Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, David Neres en Donny van de Beek ook in meer of mindere mate in verband worden gebracht met een transfer. Ajax speelde hier al deels op in door Razvan Marin, Kik Pierie en Kjell Scherpen aan te trekken voor volgend seizoen en De Boer denkt dat er ook een belangrijke rol weggelegd zal zijn voor de jeugdopleiding.

“Ik heb zelf de Onder-17 en Onder-19 getraind. Wanneer je een talent hebt geïdentificeerd, weet je nooit of hij zich zo zal ontwikkelen als gehoopt. Maar wat potentie betreft, is de Onder-17 enorm sterk. Ik denk dat we over drie jaar zeven spelers met ongelooflijk veel talent zullen hebben. Maar dat kost tijd, we moeten zien hoe zij er dan voor staan. Het is natuurlijk jammer dat we de huidige groep niet nog een paar jaar bij elkaar kunnen houden. Daar moeten we oplossingen voor vinden, maar we hebben nu ook al jonge spelers die met het eerste mee kunnen doen.”