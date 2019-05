Ajax in de maag met ramadan: ‘Het zou totaal onverantwoord zijn’

Ajax kan in de komende weken liefst drie prijzen in de wacht slepen: de TOTO KNVB Beker, de landstitel en de Champions League. Mei en juni zijn echter ook de maanden van de ramadan, de vastenmaand voor moslims die tussen 5 mei en 4 juni van zonsopgang tot zonsondergang niet mogen eten en drinken. Ajax legt de beslissing over de manier waarop zij de ramadan houden in handen van Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zelf.

“Wij laten spelers vrij in de wijze waarop zij met hun geloof omgaan, dus ook met betrekking tot de ramadan. Als een speler wil vasten tijdens deze periode, dan zal hij daar met de trainer en de medische staf goede afspraken over maken”, laat een woordvoerder van de Amsterdamse club vrijdag in De Telegraaf weten. Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen hoopt dat het drietal van de, door de islam geboden, mogelijkheid gebruikmaakt soepel met de ramadan om te gaan. Het lichaam wordt immers ontregeld en de bloedsuikerspiegel is lager, waardoor de handelingssnelheid omlaaggaat.

De kans op blessures neemt eveneens toe. “Als het signaal door je ruggenmerg langzamer gaat, dan kunnen de spieren te laat samenspannen en een speler bij een landing op één been zijn kruisbanden scheuren”, verzekert Verheijen in het dagblad. “Hetzelfde geldt bij het wegdraaien.” Hoe langer de ramadan bezig is, hoe groter het effect wordt.

Enkele uren na de bekerfinale op zondag start de ramadan en woensdag is het weerzien met Tottenham Hotspur in de Champions League. “Het zou totaal onverantwoord zijn je aan de ramadan te houden in deze fase van het seizoen”, benadrukt Verheijen, die aangeeft dat voor veel sporters wegens specifieke omstandigheden uitzondering is gemaakt. “Zij kunnen de ramadan later inhalen en daar rust binnen het geloof helemaal geen taboe op.”

“Het is algemeen geaccepteerd. En ik denk dat niemand ervan hoeft te worden overtuigd dat de situatie waarin Ajax nu verkeert onder het kopje ’uitzonderlijk’ valt.” De inspanningsfysioloog zou als hij trainer zou zijn, de voorkeur hebben de ramadan in zijn geheel uit te stellen. “De zon gaat woensdag om 21.18 uur onder en de wedstrijd begint om 21.00 uur. Spelen zonder eten kan niet. Stel je voor dat het 0-1 staat na negentig minuten. Dan moeten ze nog een verlenging spelen ook. Ik verwacht dat de spelers zelf kunnen bedenken dat dit onmogelijk is.”