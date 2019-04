Feyenoord krijgt nul op rekest en ziet ‘voornaamste kandidaat’ wegvallen

Feyenoord is momenteel op zoek naar een opvolger van technisch directeur Martin van Geel, die na dit seizoen vertrekt bij de Rotterdamse club. Onder anderen Joris Mathijsen wordt gelinkt aan de functie in De Kuip, maar volgens RTV Rijnmond gaat de oud-verdediger, thans technisch directeur van Willem II, niet aan de slag bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Mathijs heeft volgens de lokale omroep aan Feyenoord laten weten niet in te gaan op een aanbieding. Mathijsen was volgens RTV Rijnmond de voornaamste kandidaat om Van Geel op te volgen. De voormalig verdediger is sinds 2016 de technische man van Willem II en onder zijn leiding doen de Tilburgers het dit seizoen uitstekend.

Willem II staat komende zondag in de bekerfinale in De Kuip tegen Ajax en kan zich ook via de competitie nog plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal. ‘Mathijsen heeft volgens bronnen rond De Kuip gesproken met Feyenoord en aangegeven op dit moment de stap naar De Kuip nog niet te willen maken’, zo klinkt het.

Een woordvoerder van Feyenoord laat aan de lokale omroep weten dat zoals gebruikelijk er niet gereageerd wordt op geruchten en Joris Mathijsen laat via een woordvoerder van Willem II weten geen behoefte te hebben om te reageren. Van Geel heeft onlangs besloten te vertrekken bij Feyenoord, mede vanwege de negatieve tendens rond zijn persoon.