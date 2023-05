ADO Den Haag heeft 84-voudig Oranje-international op het oog als nieuwe TD

Woensdag, 17 mei 2023 om 22:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:19

Joris Mathijsen wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe technisch directeur van ADO Den Haag, zo meldt De Telegraaf. Bronnen rondom de club melden aan de krant dat de oud-verdediger de enige nog overgebleven kandidaat is voor de functie. Naar verwachting wordt Mathijsen rond het weekend aangesteld.

Bij ADO moet Mathijsen de opvolger worden van Daryl Janmaat. De oud-verdediger werd in de zomer van 2022 aangesteld als technisch manager, maar vertrok alweer na vijf maanden bij de club uit de Hofstad. Janmaat zou het niet eens zijn geweest met de beslissingen die binnen de club werden genomen. Janmaat onthulde in medio november 2022 tegenover Voetbal International dat hij na een gesprek met de directie besloot op te stappen. Wat de precieze aanleiding voor zijn beslissing was, onthulde Janmaat niet. De namen van Henk van Stee en John de Jong vielen al eens bij ADO als diens opvolger, maar Mathijsen wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe technische man bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Nadat hij zijn spelercarrière in 2015 beëindigde bij Feyenoord, werd Mathijsen door zijn ex-club Willem II benaderd om over een technische functie na te denken. Aanvankelijk ging de 84-voudig Oranje-international daar niet op in, maar later liet hij zich toch overhalen. Nadat hij in 2016 aan de slag ging als technisch manager, werd hij een jaar later de technisch directeur van de Tilburgers. In die functie werkte hij samen Martin van Geel, de toenmalig algemeen directeur.

Mathijsen was tot eind maart 2022 in dienst bij Willem II. De bestuurder werd toen ontslagen, omdat hij zich solidair toonde met toenmalig trainer Fred Grim, die drie weken daarvoor zijn congé kreeg. Mathijsen kreeg van de raad van commissarissen de opdracht om Grim te ontslaan, maar weigerde dat te doen. Daarop werd Mathijsen op non-actief gesteld. Het ontslag van Grim kwam nadat hij de Tilburgers naar Europees voetbal had geleid. In het door corona afgebroken seizoen eindigde Willem II als vijfde in de Eredivisie.