‘Vreemde kerel’ zet Ajax naar zijn hand: ‘Mensen kwamen bij me klagen’

Een jaar geleden, na een 3-0 nederlaag in de kampioenswedstrijd van PSV, moest algemeen directeur Edwin van der Sar benadrukken dat Erik ten Hag trainer van Ajax zou blijven. Hoe anders is de situatie nu: de Amsterdamse club kan nota bene de treble in de wacht slepen. Wilco van Schaik haalde Ten Hag naar FC Utrecht en wijst erop dat geduld een schone zaak is. “Als Erik de tijd krijgt, komt er resultaat. Daarom zijn complimenten voor de directie van Ajax ook op zijn plaats”, benadrukt Van Schaik, nu in dienst van NEC, aan de NOS.

"Ze zijn achter hem blijven staan, ondanks alle kritiek. Het ontwikkelen van de cultuur zoals Erik die voorstaat, kost namelijk tijd.” Ook in Utrecht moest iedereen werken aan zijn werkwijze, hoe succesvol deze ook bleek te zijn. Ten Hag is een procestrainer en geen ad hoc-trainer. “Ten Hag stelt heel hoge eisen en normen, ook aan zichzelf. Hij wilde dingen veranderen, ook bij zijn staf. Hij is heel dominant aanwezig om zijn visie te integreren.”

“Met de nodige weerstand en met impopulaire maatregelen. Wel altijd met kansen voor iedereen, maar je moet wel mee. Zo is het waarschijnlijk ook bij Ajax gegaan.” Van Schaik kan begrijpen dat mensen denken dat Ten Hag ‘een vreemde kerel’ is. Iemand die vanuit zijn visie werkt en volledige toewijding eist. “Ik heb in het begin ook meegemaakt dat spelers en mensen van de staf bij me kwamen klagen. Maar elke speler is onder Ten Hag meer waard geworden bij FC Utrecht.”

Sjors Ultee was in het eerste seizoen bij FC Utrecht de assistent van Ten Hag. Hij wijst erop dat de oefenmeester ‘een extreme drang’ heeft om goed voorbereid te zijn. “Hij wil echt alles weten.” Ultee had de overstap van Utrecht naar Ajax niet verwacht. “Ik was verbaasd over het lef van Ajax om hem aan te stellen. Ajax wil toch vaak oud-spelers als trainer en heeft toch een beetje de grote bek, de bluf. Ik zag Erik eerder trainer van PSV worden, daar had hij al gewerkt en dat vond ik meer een club die bij hem past.”

Van Schaik is benieuwd wat er in de zomer bij Ajax gaat gebeuren. Hij raadt Ten Hag niet aan om na anderhalf jaar al te vertrekken. “Er gaan vier à vijf spelers weg. Bij Utrecht was dat na het eerste seizoen ook zo en daar zijn we uitstekend doorgekomen. Dat kwam doordat Ten Hag een cultuur had opgebouwd waarop de spelers konden voortborduren. Bij Ajax wordt dat een mooie uitdaging voor hem. Hij moet nog twee of drie jaar doorgaan en dan zullen er nog grotere clubs komen."