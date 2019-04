‘Twee jaar terug was hij tachtig miljoen waard, nu mag Ajax blij zijn met zes’

Ajax maakt dit seizoen grote indruk met zijn Europese campagne, maar niet alle spelers van de Amsterdammers spelen een even grote rol in de successen. Kasper Dolberg is er onder trainer Erik ten Hag nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren en lijkt nu ook routinier Klaas-Jan Huntelaar voor zich te moeten dulden in de pikorde.

De nu 21-jarige Deen gold enkele seizoenen geleden nog als een van de meest begeerde talenten op de Europese velden en Ajax kreeg in die tijd aanbiedingen van enkele tientallen miljoenen binnen. Mede vanwege aanhoudend blessureleed staat Dolberg echter al geruime tijd stil in zijn ontwikkeling en dit seizoen maakte hij slechts vijfmaal de negentig minuten vol in de Eredivisie, terwijl in de Champions League Dusan Tadic doorgaans de voorkeur krijgt in de punt van de aanval.

Hedwiges Maduro wijst aan de hand van enkele beelden uit de wedstrijd tegen Vitesse van afgelopen dinsdag bij VTBL aan dat Dolberg zijn topvorm nog altijd niet hervonden heeft: “Hij maakt nu gewoon slechte keuzes. Het probleem is niet dat hij geen kwaliteit heeft. Je moet wel het overzicht houden”, vertelt de voormalige middenvelder van Ajax.

Theo Janssen is het ermee eens dat Dolberg het moeilijk heeft, al weet hij niet precies waar het probleem ligt: “Is het overzicht? Of heeft het te maken met dat hij zó weinig heeft gespeeld en nu heel graag wil scoren? Hij is heel erg met zichzelf bezig.” De oud-middenvelder denkt dan ook dat de marktwaarde van de spits flink gekelderd is: “Op dit moment is Dolberg derde spits van Ajax. Twee jaar geleden was hij tachtig miljoen euro waard. Als Ajax nu zes miljoen voor hem krijgt, dan is het veel.”