Pochettino: ‘Ajax hoeft niet in actie te komen, het is niet eerlijk’

De 33e speelronde in de Eredivisie is verplaatst naar 15 mei door de KNVB, zodat Ajax meer tijd heeft om zich voor te bereiden op het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Die luxe heeft de opponent uit Londen niet, want deze zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen West Ham United op het programma.

“Het is een moeilijke kwestie en iedereen mag daar een mening over hebben”, wordt manager Mauricio Pochettino vrijdag geciteerd door verschillende Engelse media. “Ik ken de Premier League erg goed en weet dat de voetbalbond er alles aan heeft gedaan om ons te helpen. In Nederland wordt blijkbaar op een andere manier invulling gegeven aan het competitieschema. Feit is dat Ajax dit weekeinde niet in actie hoeft te komen en in mijn optiek is dat niet eerlijk.”

In een eerder stadium zette Danny Rose al vraagtekens bij het verplaatste duel van Ajax. “Ik kon het niet geloven, toen ik hoorde wat de Nederlanders deden”, aldus de verdediger in gesprek met de Daily Mail. “In deze fase van het seizoen slaat de vermoeidheid toe en helpt ieder beetje. Het zou fijn zijn als er in Engeland ook zo wordt gereageerd en wij worden geholpen. Uiteindelijk is het niet Tottenham tegen Ajax of Liverpool tegen Barcelona, maar gaat het om Engeland. We willen de Champions League niet alleen naar Tottenham halen, maar ook naar Engeland.”

Tottenham Hotspur en Ajax treffen elkaar op dinsdag 30 april in het onlangs geopende stadion van the Spurs. De returnwedstrijd in Amsterdam is acht dagen later, op woensdag 8 mei. Tussendoor speelt het elftal van Pochettino tegen Bournemouth (4 mei) en treedt Ajax een dag later aan in de finale van de TOTO KNVB Beker. Willem II is de tegenstander in De Kuip.