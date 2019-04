Perez verbaasd door ‘dramatische cijfers’ van uitblinker van Feyenoord

Jens Toornstra was woensdagavond met twee doelpunten belangrijk voor Feyenoord. De rechtsbuiten nam de 0-3 en de 0-4 voor zijn rekening tegen NAC Breda en besliste de wedstrijd daarmee in het voordeel van zijn ploeg. Voor het eerst in 33 pogingen scoorde hij uit een directe vrije trap voor Feyenoord in de Eredivisie en die statistiek verbaast analist Kenneth Perez.

Van buiten het strafschopgebied verraste Toornstra doelman Benjamin van Leer door de bal in de korte hoek te krullen. "Je hoort vaak dat iemand met links zo'n bal moet nemen, maar dat hoeft helemaal niet als je een goede trap hebt", vindt Perez. "Hij heeft natuurlijk dramatische cijfers, met 1 rake vrije trap uit 33 pogingen, en dat is verbazingwekkend voor iemand met zo'n trap."

John de Wolf vindt dat Toornstra de rest van zijn carrière bij Feyenoord zou moeten "Dat denk ik wel. Dat is zijn niveau. Het is een bruikbare speler en een doelpuntenmaker. Als hij speelt, is hij een belangrijke speler voor Feyenoord", vindt de icoon van Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst is na afloop bij FOX Sports ook goed te spreken over de buitenspeler.

"Hij heeft natuurlijk een fantastische trap. Hij had daarvoor al de 0-3 gemaakt en zijn vrije trap was ook fantastisch. Hij was onhoudbaar voor de keeper", aldus Van Bronckhorst. Perez was tevens onder de indruk van twee andere Feyenoorders. "Orkun Kökcü en Dylan Vente voetballen heel makkelijk. De meeste spelers hadden wel mee kunnen doen tegen deze ploeg, maar ze kunnen het echt wel."