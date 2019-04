Emotionele Elia geniet van ‘prachtig antwoord naar al die mensen die gilden’

Eljero Elia is verheugd met de promotie van FC Twente naar de Eredivisie. De Tukkers speelden maandag gelijk tegen Jong AZ (0-0), terwijl concurrent Sparta Rotterdam verloor tegen Jong PSV (2-0), wat uiteindelijk dus de titel in de Keuken Kampioen Divisie voor de ploeg van Marino Pusic opleverde. Elia, van 2007 tot 2009 actief bij de club, laat weten trots te zijn op de prestatie.

“De degradatie was voor FC Twente een zware tik die moest worden overwonnen. En dat is binnen een seizoen gelukt”, schrijft de aanvaller van Medipol Basaksehir maandag op Instagram. “Dat is een prachtig antwoord naar al die mensen die gilden dat FC Twente naar de Jupiler League moest en toen het gebeurde daar om moesten lachen.”

“Ik heb toen geroepen dat FC Twente en de supporters dat als een compliment moesten zien. De club is groot, mensen vonden het speciaal dat zo'n grote club in de Eerste Divisie moest gaan spelen. Toen Roda JC degradeerde, juichte er niemand. Ik begreep de pijn van de mensen in Enschede, die mij ooit zo steunden toen ik overkwam van ADO Den Haag."

“Daar ben en blijf ik ze altijd dankbaar voor. De steun van supporters kan spelers verder brengen, dat heb ik wel geleerd in Enschede. De titel is nu binnen, straks in de Eredivisie hebben de spelers weer steun nodig. En ik weet zeker dat de trouwe aanhang van Twente die zal geven. Geniet van het titelfeest! Gefeliciteerd”, aldus Elia in de open brief.