Perez schrikt: ‘Het is alsof hij na de winterstop zijn broer heeft gestuurd’

Zonder groots te voetballen won PSV zondag met 3-1 van ADO Den Haag. Hirving Lozano leverde de assist bij het openingsdoelpunt van Denzel Dumfries, maar Kenneth Perez is allerminst onder de indruk van het optreden van de buitenspeler. De analist was sinds de winterstop vaker kritisch op Lozano en dat is ook na de wedstrijd tegen ADO het geval.

"Het is alsof Lozano na de winterstop zijn broer heeft gestuurd", zegt Perez gekscherend in de studio van FOX Sports. "Het is niet de Lozano van de eerste seizoenshelft, die tegenstanders opzocht zodra hij de bal kreeg. En ja, hij botste toen ook tegen spelers op. Maar hij was veel meer gedreven, veel gevaarlijker en veel meer aanwezig. Ik weet nu niet wat ik zie bij Lozano."

Perez plaatst ook zijn vraagtekens bij de aanhoudende wisselingen die trainer Mark van Bommel doorvoert in zijn middenveld. In de afgelopen weken werden Mohammed Ihattaren, Gastón Pereiro en Michal Sadílek al opgesteld als meest centrale middenvelder en zondag was dat Luuk de Jong, die als nummer 10 opereerde achter spits Donyell Malen. Volgens Perez zou een nummer 10 op meer vertrouwen moeten kunnen rekenen.

"Van Bommel heeft nu alle nummers 10 uit zijn selectie geprobeerd, afgezien van Erick Gutiérrez in de laatste weken, en ik denk dat dit hem het meeste bevalt", reageert hij op de vraag of Van Bommel donderdag in de uitwedstrijd tegen Willem II dezelfde keuze zal maken. "Maar wat Van Bommel doet met zijn nummers 10, is zo killing. Dat is een ander type speler dan een nummer 6 of een harde werker."

"Het is iemand die vertrouwen moet voelen en moet weten dat hij een keer balverlies mag lijden. Hij moet niet het gevoel hebben dat hij minstens twee keer moet scoren en twee keer iemand voor de keeper moet zetten om te mogen blijven staan", benadrukt Perez, die 'niet opgewonden' raakte van het spel van PSV tegen ADO. "Maar zeker op dit moment gaat het om het winnen. Vandaag was de overwinning geen moment in gevaar. Af en toe lieten ze nog wat leuke acties zien. Een reguliere, prima overwinning."