Gudde legt uit: ‘Niet alleen Ajax, maar het hele Nederlandse voetbal profiteert’

De Eredivisie-clubs werden het donderdag in Zeist erover eens dat de voorlaatste speelronde verplaatst wordt van 28 april naar woensdag 15 mei. Eric Gudde, directeur betaald voetbal, legt op de website van de KNVB uit dat de wijzigingen onvermijdelijk waren. Hij benadrukt tevens dat deze beslissing niet is genomen om Ajax meer rust te gunnen in aanloop naar de eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

“Dit wordt gedaan om aan de samen afgesproken voorwaarde van minimaal twee volledige dagen rust tussen twee wedstrijden te kunnen voldoen. Dat is het uitgangspunt voor onze competitieplanning”, zegt Gudde, die stelt dat in dit probleem de ‘makkelijkste oplossing niet bestond’. “De opties met de minste consequenties zijn de afgelopen weken uitgewerkt en intensief besproken met (direct) betrokken clubs en partijen, maar waren om diverse redenen voor partijen niet in te vullen.”

“Aan de opties die nu overblijven kleven meer nadelen. We zijn ons er daarom van bewust dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, maar er moet een knoop doorgehakt worden”, vervolgt de directeur betaald voetbal zijn uitleg. Van volle tevredenheid is geen sprake, zo stelt Gudde. “Wat wel erg prettig is, is de reden waarom dit nodig was: de halve finaleplaats van Ajax in de Champions League. Niet alleen Ajax, maar het hele Nederlandse voetbal profiteert hiervan. In deze heeft de KNVB zijn rol gepakt als organisator van de competitie, het belang van de clubs zoveel als mogelijk dienend én in overleg met de betrokken clubs.”

“Met alle clubs is nu dit besluit besproken, maar zij moeten dit uiteraard nog overleggen met de gemeentes en politie. We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is”, zo houdt Gudde nog een slag om de arm of de speeldata nu definitief zijn. Door Koningsnacht en - dag was het niet mogelijk om het duel tussen De Graafschap en Ajax naar vrijdag te verplaatsen, terwijl het verschuiven van de bekerfinale door afspraken met verschillende gemeenten geen oplossing was.

Gudde stelt dat er ook contact is geweest met de UEFA. “Wij hebben een verzoek bij hen neergelegd wetende dat de bekerfinale niet meer verschoven kon worden. Binnen hun reglementen hebben zij gekozen voor de dinsdag/woensdag-variant in plaats van de woensdag/dinsdag-mogelijkheid voor de halve finale wedstrijden van Tottenham Hotspur tegen Ajax. Reglementair en vanuit contractuele afspraken was een woensdag/woensdag-variant voor de UEFA onbespreekbaar. Zodoende is er voldoende ruimte met de finale van de KNVB Beker op zondag 5 mei.”