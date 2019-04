Marc Overmars wijst Kik Pierie leermeester bij Ajax aan: ‘Ze lijken op elkaar’

Marc Overmars hoopt dat Kik Pierie aan de hand van Daley Blind flinke stappen gaat maken als verdediger. Ajax maakte woensdagavond de zomerse komst van de achttienjarige verdediger wereldkundig. SC Heerenveen ontvangt minimaal vier miljoen euro voor de verkoop van Pierie, die zich tot medio 2024 aan de Amsterdammers heeft verbonden.

Overmars ziet Blind als de perfecte leermeester voor Pierie, die op zijn leeftijd al dik zestig duels in de hoofdmacht van Heerenveen speelde. “Louis van Gaal zei toen hij mij naar Ajax haalde dat ik eerst maar eens een jaartje moest wennen en kijken hoe er hier wordt getraind”, verklaart de directeur voetbalzaken via de officiële kanalen vanm Ajax. “Dat is niet direct wat wij in gedachten hebben met Kik."

“Maar er is natuurlijk wel meer concurrentie dan bij andere clubs. Hij zal minuten krijgen en wedstrijden gaan spelen, maar Kik moet zich vooral ontwikkelen. Hij is nog jong. Wij denken dat hij veel kan leren van Daley Blind. Zij lijken wel een beetje op elkaar als voetballer. Laat Kik goed naar Daley kijken, dan ben ik benieuwd hoe dat verloopt.”

Pierie komt bij Ajax twee spelers tegen die ook de overstap maakten vanuit Heerenveen: Daley Sinkgraven en Klaas-Jan Huntelaar. Onder meer Miralem Sulejmani, Hans Vonk, Ole Tobiasen en Tom Sier verruilden in het verleden ook Friesland voor Amsterdam.