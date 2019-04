Gevaar voor Ajax: ‘Ze gaan er als gekken tekeer, niet normaal’

Ajax neemt het dinsdagavond in Turijn op tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League, nadat het eerste duel in Amsterdam vorige week in 1-1 eindigde. Bryan Roy denkt dat de eerste twintig minuten van de wedstrijd cruciaal zijn. "Als Ajax in die eerste twintig minuten een goal maakt, dan gaan ze het redden. Anders niet”, zegt de oud-voetballer tegenover NUSport.

“Ze moeten aanvallen en met de borst vooruit spelen. Bam! Overbluffen", vervolgt de voormalig aanvaller, die hoopt dat Ajax het aandurft om vol druk te zetten. “Alleen dan krijgen ze het publiek stil. Vergis je niet in die Italiaanse fans. Juventus speelt in een klein stadion, maar ze gaan er als gekken tekeer. Niet normaal”, aldus Roy, die verwijst naar de 3-0 zege van Juventus op Atlético Madrid in de vorige ronde.

"Het was het één grote heksenketel. Ik zag dat de spelers van Atlético, niet de eerste de beste club, onder de indruk waren. Ze werden weggeblazen." De oud-international vindt het gemis van de geschorste Nicolás Tagliafico overkomelijk. "Ik vind het overdreven dat sommigen het als groot gemis zien. Backs moet je altijd kunnen vervangen en wie die vervanger wordt, is mij om het even. Dat kan Erik ten Hag prima invullen."

Marco van Basten is eveneens benieuwd hoe Ajax gaat presteren in Turijn. De oud-spits denkt dat Juventus net iets sterker is dan de Amsterdammers. “Juventus gaat met 2-1 winnen en Cristiano Ronaldo scoort weer. Ajax heeft een goed team, ik geniet van de manier waarop ze spelen. Aan de bal zijn ze erg sterk”, analyseert Van Basten in gesprek met de Corriere di Torino.