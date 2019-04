Onderzoek naar politieoptreden in aanloop naar Ajax - Juventus

Burgemeester Femke Halsema stelt een onderzoek in naar het optreden van de politie in aanloop naar de wedstrijd van afgelopen woensdag tussen Ajax en Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De ME zette onder meer waterkanonnen in nadat er vuurwerk werd afgestoken door supporters. Gekeken zal worden of de politie proportioneel heeft gehandeld.

Voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax was vuurwerk verboden. Toen fans toch fakkels afstaken buitden de Johan Cruijff ArenA, greep de politie hard in. Politie te paard en waterkanonnen werden ingezet om supportersgroepen uiteen te drijven. Volgens AT5 werden ook kinderen en mensen in rolstoelen de dupe van het optreden van de Mobiele Eenheid. Halsema, die nu nog op werkbezoek is in de Verenigde Staten, zal zaterdag om tafel gaan met 'de driehoek'.

De supportersvereniging van Ajax heeft geen goed woord over voor het optreden van de politie. “Zeker met die manier van handelen, vind ik dat zeker een uitlokking vanuit de hoek van de politie”, reageerde voorzitter Jacob Bernard van de supportersvereniging tegenover de lokale omroep. Hij heeft zijn ongenoegen geuit in een brief naar burgemeester Halsema. Volgens Bernard werden de Ajax-fans in een hoek gedreven en konden zij geen kant op. “Het was niet om aan te zien.” De Amsterdamse gemeenteraad voert volgende week dinsdag een debat over de ongeregeldheden.