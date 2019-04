Bruggink heeft plan van Ajax door: ‘Ik denk dat ze hem gaan verhuren’

Kenneth Perez is te spreken over de kwaliteiten van Kik Pierie. De verdediger van sc Heerenveen zal spoedig een meerjarige overeenkomst met Ajax ondertekenen, nadat hij donderdag een bezoek bracht aan De Toekomst. In de optiek van de analist is Pierie fysiek sterk, goed aan de bal en iemand die coacht. Arnold Bruggink ziet in Pierie een interessante speler voor ‘het imperium' dat Ajax mogelijk aan het bouwen is.

“Ik denk dat ze die wel weer zullen gaan verhuren”, gaf Bruggink bij FOX Sports te kennen. Perez wees zijn collega op de aanwezigheid van Perr Schuurs, die in de hoofdmacht van Ajax amper een kans krijgt: ‘Je kunt ze natuurlijk niet allemaal verhuren’. Bruggink: “Ik denk dat Ajax met deze jongens, zoals ook Kjell Scherpen, een imperium wil opbouwen. Overal stallen en dan kijken? Ja, dat denk ik wel.”

‘Ik wil voor mijn kansen bij Ajax gaan, of Matthijs de Ligt nou blijft of niet’

“Deze jongens worden waarschijnlijk wel meer waard en dan kun je ze verkopen.” Perez verwacht dat Pierie komend seizoen tot de A-selectie van Erik ten Hag gaat behoren. “Hij is achttien, zit fysiek goed in elkaar, hij is heel erg bezig met coaching, hij kan voetballen. Dat is niet het allerbelangrijkste voor een verdediger, maar in Nederland en zeker bij Ajax wordt dat gewaardeerd”, benadrukt de Deen.

“Hij heeft al honderd Eredivisie-duels achter zijn naam staan. Het is geen groentje zoals Schuurs.” Perez, die overigens een kleine veertig duels boven het werkelijke aantal Eredivisie-duels van Pierie zat, verwacht dan ook dat de ex-speler van Fortuna Sittard op de nominatie staat om verhuurd of verkocht te worden. “Als hij beter blijkt dan Schuurs, dan gaat het niveau weer omhoog qua selectie.”

Eerder legde Ajax al Razvan Marin vast voor komend seizoen. De 22-jarige middenvelder komt in de zomer voor 12,5 miljoen euro over van Standard Luik. Verder is de gedeeld koploper van de Eredivisie achter de schermen bezig met Scherpen van FC Emmen.