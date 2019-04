‘Ik wil voor mijn kansen gaan, of Matthijs de Ligt nou blijft of niet’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Perr Schuurs, de jonge verdediger die op zijn doorbraak in Ajax 1 aast.

Door Robin Bruggeman

Zijn huidige werkgever was vorig jaar niet de eerste club van naam die interesse toonde in Perr Schuurs. De centrale verdediger kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard terecht en in het geelgroen speelde hij zich in de kijker bij onder meer PSV, Liverpool en Bayern München. Op zijn vijftiende liep hij al stage in Eindhoven, maar van een vertrek naar de regerend landskampioen kwam het destijds niet: “Ik was toen nog niet goed genoeg om daar te blijven en ik ben uiteindelijk gewoon verder gegaan bij Fortuna”, blikt hij terug. Anderhalf jaar geleden volgde ook een proefperiode bij de Engelse grootmacht Liverpool, waar hij op het trainingsveld te maken kreeg met niemand minder dan clubicoon Steven Gerrard: “Ik ben daar tien dagen op stage geweest, heb meegetraind en ook een wedstrijd meegedaan met de Onder-23. Het ging er daar natuurlijk heel anders aan toe dan in Nederland. Voor mij was het vooral een kans om ervaring op te doen met hoe het er in het buitenland aan toe gaat, ik zat daar ook in een gastgezin. Ik wist van tevoren eigenlijk al dat ik nog niet naar het buitenland wilde. Gerrard gaf alleen de trainingen, hij ging niet mee naar het toernooi omdat het eigenlijk niet zijn team was. Ik heb hem natuurlijk wel gesproken, ik was op dat moment de enige die daar op stage was.”

Waar Schuurs de tijd om Fortuna te verlaten eerder nog niet rijp achtte, veranderde dat toen Ajax zich vorig seizoen meldde. De nu negentienjarige verdediger maakte een uitstekend seizoen door bij zijn jeugdliefde en werd door toenmalig trainer Sunday Oliseh ook op piepjonge leeftijd aangewezen als aanvoerder. Schuurs stapte begin januari van vorig jaar officieel over van Fortuna naar Ajax, maar maakte het seizoen wel op huurbasis af bij zijn oude club: “Ajax kwam in een seizoen dat voor ons, en ook voor mij persoonlijk, heel goed liep. We stonden eerste met Fortuna toen ik mijn contract tekende. Ik was toen als jongste van het team de aanvoerder en dat is iets dat opvalt bij clubs, al was de interesse er denk ik al wel langer.” De stopper had met Oliseh vorig seizoen een trainer met een verleden in Amsterdam en de overstap naar Ajax kwam vanzelfsprekend ook ter sprake: “Hij durfde het aan om mij in de basis te zetten en ook om mij aan te wijzen als captain. Die lijn zette Kevin Hofland (die Oliseh na diens ontslag verving als hoofdtrainer, red.) het laatste halfjaar door, ook van hem heb ik veel geleerd. Ik denk dat zij heel goed zijn geweest voor mijn ontwikkeling. Ik heb met Oliseh natuurlijk ook over Ajax gesproken toen het nieuws bekend werd gemaakt en hij vertelde mij dat hij heel trots was en dat dit de beste club voor mij is, dat vind ik zelf ook.”

De statistieken van Schuurs in dienst van Fortuna Sittard.

In Amsterdam zijn de kansen in de hoofdmacht voor Schuurs vooralsnog beperkt gebleven. De jonge verdediger kwam als invaller in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen AZ eenmaal in actie in de Eredivisie en werd door trainer Erik ten Hag ook drie keer opgesteld in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Voor Jong Ajax staat de teller vooralsnog wel op 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Schuurs denkt dat hij ook op het tweede niveau nog genoeg kan opsteken: “Het gaat gewoon heel goed. Ik had natuurlijk gehoopt meer minuten te kunnen maken bij het eerste of er in ieder geval meer bij te zijn, maar als je ziet wat wij bereikt hebben dit seizoen denk ik dat wij een echte topclub zijn. We hebben veel selectiespelers en het is voor mij goed dat ik bij Jong Ajax minuten kan maken om in mijn ritme te blijven en fit te blijven. Ik had nu wekelijks met Fortuna in de Eredivisie kunnen spelen, maar ik heb zelf de keuze gemaakt om naar Ajax te gaan. Er zijn een aantal punten waarop ik me kan verbeteren en ik denk dat ik dit bij Ajax het snelste kan leren. Dan heb ik het over snelheid, handelingssnelheid, fysieke kracht. Dat leer je allemaal op de trainingen met het eerste, daar word ik veel beter van. Niet alleen vanwege de jongens met wie ik samen speel, maar ook vanwege de jongens die ik tegenover me heb staan.”

“Ik train vaak apart met de fitnesstrainer om sneller te worden, ik denk dat het bij Ajax makkelijker is om dat zo snel mogelijk te verbeteren. Winston Bogarde (assistent-trainer van Jong Ajax, red.) is ook iemand die mij daarin helpt, ik denk dat ik harder moet worden als verdediger en hij steunt mij daar ook heel erg in.” Als sterke punten noemt Schuurs onder meer zijn opbouwende kwaliteiten en zijn afstandsschot, waar hij vorig seizoen in dienst van Fortuna met enkele rake kanonskogels optimaal van profiteerde. De in Nieuwstadt geboren verdediger maakte toen maar liefst acht doelpunten namens de Limburgers: “Dat seizoen was denk ik wel een uitzondering qua goals. Bij Fortuna speelden we ook wat meer afwachtend, terwijl we bij Ajax altijd hoog druk zetten”, gaat hij verder. Naast zijn voetballende kwaliteiten hoopt hij dit seizoen zijn medespelers bij de beloften van de Amsterdammers ook met zijn ervaring verder te kunnen helpen: “Ik heb er natuurlijk al tachtig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie opzitten en ik moet hier ook een leider worden.”

Schuurs maakte in oktober tegen AZ zijn Eredivisie-debuut namens Ajax.

Jong Ajax is de regerend landskampioen op het tweede niveau, maar maakt een wisselvallig seizoen door. De talenten bezetten momenteel de zevende positie en er werden pijnlijke nederlagen geleden tegen RKC Waalwijk (4-1) en SC Cambuur (0-6): “Beter dan vorig seizoen kan Jong Ajax het niet doen, maar ik denk dat er wel meer verwacht wordt van ons. Dat hebben we aan onszelf te danken en niet aan onze tegenstanders. Ik denk dat we in deze competitie wat volwassener moeten spelen en dat we het niet altijd mooi moeten willen doen. Strijd is het eerste wat je moet leveren en dat is ook bij Ajax zo, dat hebben we vaak laten liggen”, zegt Schuurs daarover. Hoewel prolongatie van de titel inmiddels ruimschoots uit zicht is verdwenen, willen de verdediger en zijn ploeggenoten het seizoen toch met een positief gevoel afsluiten: “We willen zo hoog mogelijk eindigen en ik denk dat dat ook beter is voor elke speler. Als je in de top vijf eindigt, staat het een stuk beter dan dat je twaalfde wordt en dat is iets waar we als team voor willen gaan.”

Hoewel het seizoen nog niet voorbij is, denkt Schuurs ook al na over de aankomende voetbaljaargang en hij geeft aan dan ‘een keuze te moeten maken’: “Ik wil natuurlijk voor m’n plek gaan bij Ajax en basisspeler in het eerste worden, of daar in ieder geval dichtbij zitten. Daar moet ik nu voor gaan en het laten zien.” De transferactiviteiten van zijn club zouden deze zomer weleens van invloed kunnen zijn op de kansen die Schuurs volgend seizoen gaat krijgen, daar concurrent, en aanvoerder, Matthijs de Ligt nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar clubs als Barcelona en Juventus. Een vertrek van De Ligt biedt Schuurs mogelijk meer uitzicht op speeltijd, maar hij hoopt eigenlijk nog gewoon samen te kunnen spelen met zijn generatiegenoot: “Natuurlijk zou het jammer zijn als hij vertrekt, hij is een speler waar ik veel van leer en hij heeft ons heel ver gebracht. Hij is op jonge leeftijd al de aanvoerder en hij is gewoon een speler die heel goed en belangrijk is. Er zou dan natuurlijk wel een plekje vrijkomen en dat zou positief uit kunnen pakken voor mij, maar ik hoop wel dat hij blijft en ik wil voor m’n kansen gaan of hij nou blijft of niet.”

Naam: Perr Schuurs

Geboortedatum: 26 november 1999

Club: (Jong) Ajax

Positie: centrale verdediger

Sterke punten: passing, inzicht, schot

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.