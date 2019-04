De Ligt maakt indruk in Engeland: ‘Hoe goed zal hij zijn als hij 23 jaar is?’

Ajax maakte ook woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League indruk. Ruim een maand na de 1-4 zege op Real Madrid in de achtste finales speelde het team van Erik ten Hag met 1-1 gelijk tegen favoriet Juventus. Over de landsgrenzen raakt men steeds meer onder de indruk van het talent in de selectie van Ajax. Oud-voetballers Jermaine Jenas en Chris Sutton waren in hun analyse bij BT Sport bijzonder lovend over met name Matthijs de Ligt.

“Wat een prestatie van Frenkie de Jong”, sprak Sutton zijn bewondering uit. “Hij nam het team echt op sleeptouw en dat gold ook voor Donny van de Beek. Twee jongelingen die op het middenveld dicteerden, tegen spelers als Miralem Pjanic en Rodrigo Betancur. Ze speelden een zeer volwassen wedstrijd. En dan Matthijs de Ligt. Slechts negentien jaar oud. Ik bedoel, hoe goed zal hij zijn als hij 23 jaar is?”

De Jong maakt in de zomer de overstap van Ajax naar Barcelona, maar de toekomst van De Ligt is nog niet duidelijk. Clubs als Juventus en Barcelona worden volop genoemd. Jermaine Jenas zou het niet gek vinden als een club 100 miljoen pond, omgerekend 116 miljoen euro zou betalen. “Chris zei dat, maar ik ben het met hem eens. Het zou me niet verbazen. Hij is negentien jaar”, benadrukte de oud-middenvelder.

“Hij is de aanvoerder van Ajax, staat in de kwartfinale van de Champions League en hij was de baas op het veld”, vervolgde Jenas. “Maar ik ben iemand die liever ziet dat hij nog een jaar bij Ajax schittert in plaats van dat hij vertrekt en ergens op de bank terechtkomt. Ik weet dat het onwaarschijnlijk is, maar De Jong is ook nog een jaar gebleven en het zou aan de andere kant ook zonde zijn als zo’n goed team als Ajax wordt ontmanteld.”