‘Frenkie de Jong lijkt soms een matador, alsof hij al in Barcelona is’

Ajax wist Juventus in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League in eigen stadion op een 1-1 gelijkspel te houden. Over een kleine week wacht de return in Turijn en de Nederlandse ochtendkranten achten de Amsterdammers daarin niet kansloos. Er klinkt de tevens de nodige lof voor het optreden van Ajax bij de laatste acht van het miljardenbal.

‘Wéér sterk tegen elite’, zo kopt De Telegraaf. De krant noemt het 1-1 resultaat ‘misschien niet optimaal’. “Maar Ajax heeft zich tegen een van de favorieten van de Champions League-winst nóg meer op de Europese voetbalkaart gezet dan het in het spectaculair gewonnen tweeluik met Real Madrid al deed. Het elftal van Erik ten Hag was grote delen van het duel de bovenliggende partij en toonde zich niet alleen Europa-proof, maar ook Juve-bestendig.” Nicolás Tagliafico kreeg een gele kaart en is daardoor geschorst voor de return. Het ochtendjournaal spreekt van ‘puzzelwerk’ voor Ten Hag.

“Al biedt het prima spel van Veltman hem meer opties. Zo kan hij door de terugkeer van Mazraoui overwegen De Ligt en Veltman het centrum te laten vormen, waardoor Blind naar de linksbackpositie kan verhuizen”, zo klinkt het. “Nadat Ten Hag de dag voor de Champions League-kraker vereerd zei te zijn met de complimenten van Jordi Cruijff, die zei dat zijn vader Johan waarschijnlijk van dit Ajax zou hebben genoten, handelde de Ajax-trainer in de slotfase ook in de geest van Cruijff. Hij haalde de met geel belaste Schöne naar de kant en bracht de 19-jarige Jurgen Ekkelenkamp als zijn vervanger. Ook met de jongeling in de gelederen hield Ajax makkelijk stand.”

Het Algemeen Dagblad zag dat Ajax zich met de 1-1 vlak na rust knap herstelde van een ‘mentale opdoffer’ die de ploeg kreeg met de treffer van Cristiano Ronaldo in de laatste seconden van de eerste helft. “Alles doen om het combinatiespel van Ajax te verstoren. Kleine overtredingen maken, kleine overtredingen uitlokken. Ajax het gevoel geven meester te zijn in de wedstrijd. En dan: pats. Alsof er een seintje wordt gegeven op het veld. Hup, het is bijna rust, we zetten één keer aan”, schrijft de krant over het spel van Juventus.

“Ajax toont heus wel lef. Je ziet ook het vertrouwen waarmee de meesten spelen. Zie bijvoorbeeld hoe Frenkie de Jong het spel weer naar zich toe wil trekken. De achteloze balletjes als bewijs van een soort onverstoorbaarheid. Of het nu Ryan Koolwijk is die tegenover hem staat, komende zaterdag met Excelsior, of nu Cristiano Ronaldo”, vervolgt het ochtendjournaal, dat Ajax dit vooral na het doelpunt van Neres zag uitstralen. “Het is bewonderenswaardig hoe vrij de Amsterdammers spelen op het hoogste niveau ter wereld. Alsof de imposante Europese campagne die achter hen ligt ook op deze avond weer het vertrouwen geeft.”

“Het houdt maar niet op, of misschien dan nu toch wel, maar weer voltrok zich een prachtige Europese voetbalavond in de Arena van Johan Cruijff”, zo opent Trouw. “Na de 1-1 komt de mooie Europese campagne volgende week waarschijnlijk ten einde in Turijn, waar Ajax zonder de geschorste Tagliafico moet aantreden. Maar wat zou het? Als het misgaat, is het een bewonderenswaardige reeks geweest, gaat het alsnog goed, dan zal het bonus vreugde oproepen. Gevolg van het punt voor Ajax was tevens dat de Nederlandse kampioen in 2020 waarschijnlijk geen voorronden meer hoeft te spelen.”

De Volkskrant schrijft dat Ajax Juventus bij vlagen overrompelde. “Met David Neres als dribbelkoning, als straatjongen die de roep van zijn moeder om naar binnen te komen negeerde. Dribbelen, drijven, pingelen, tot hij niet meer kon. Alleen, al dat pure voetbal van Ajax was aan de uitslag niet af te lezen. Ajax - Juventus was namelijk geen pleintjesvoetbal, want in dat geval had Ajax gewonnen”, aldus het ochtendjournaal, dat benadrukt dat Ajax zeker nog niet kansloos is voor het bereiken van de halve finale van de Champions League.

“Frenkie de Jong lijkt soms een matador, alsof hij al in Barcelona is, alsof hij in de arena een lap voorhoudt aan de stier. Zoals de vechter het beest misleidt met de lap, zo draait De Jong weg van al die opponenten. Van links naar rechts. Onvermoeibaar, altijd het risico nemend dat de stier hem op de horens neemt”, vervolgt de krant. “Ajax - Juventus was spannend, als botsing tussen de zo verschillende stijlen. Ajax speels als het kind dat na een lange winter weer op het pleintje mag, onder het zonlicht van de lente. Juventus als de volwassene die gewend is om binnen te blijven, die soms even naar buiten gaat om een luchtje te scheppen.”

‘Ajax toonde opnieuw veel veerkracht en vechtlust’, zo kopt Het Parool boven zijn rapport. “Neres gaf het sein voor een groot offensief, met zijn fraaie goal”, zo valt er te lezen. “De Amsterdammers hebben in elk geval weer laten zien op dit niveau niet alleen een Duitse (Bayern München) en een Spaanse (Real Madrid) topclub aan te kunnen, maar ook de Italiaanse recordkampioen. En in München en Madrid steeg Ajax ook boven zichzelf uit.”