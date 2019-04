Ajax moet Nicolás Tagliafico missen in return tegen Juventus

Nicolás Tagliafico is er volgende week niet bij tijdens de return van Ajax in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. De Argentijnse verdediger beging woensdagavond tijdens de heenwedstrijd aan het einde van de eerste helft een overtreding en ontving vervolgens een cruciale gele kaart van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Daardoor is Tagliafico geschorst voor de return.

Het betekende voor Tagliafico alweer zijn vijfde gele kaart dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. Eerder werd hij al op de bon geslingerd tegen AEK Athene, Benfica, opnieuw Benfica en Bayern München. Tegen Juventus ontving de linksback in minuut 41 een gele kaart na een charge op João Cancelo.

Tagliafico vergreep zich aan de rechtsback van Juventus, nadat die een pass van David Neres had onderschept. De gele kaart was extra wrang, omdat Ajax uiteindelijk een vrije trap mocht nemen vanwege een eerdere overtreding op Neres. Op dat moment was er overigens nog niet gescoord in de Johan Cruijff ArenA, maar in de slotminuut van de eerste helft tekende Cristiano Ronaldo alsnog voor de 0-1.