‘Deze zomer zou weleens een natuurlijk moment kunnen zijn om Ajax te verlaten’

Nicolás Tagliafico is in de anderhalf jaar dat hij bij Ajax speelt uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht op de linksbackpositie. De Argentijn maakt dit seizoen indruk met sterke optredens in de Eredivisie en in de Champions League en net als veel van zijn ploeggenoten wordt ook Tagliafico in verband gebracht met een transfer naar het buitenland. Arsenal zou een van de gegadigden zijn en de verdediger laat in gesprek met de Daily Mirror weten graag ooit eens in de Premier League te willen spelen.

“Ik denk dat aankomende zomer weleens een natuurlijk moment zou kunnen zijn om die volgende stap te zetten. Maar ik probeer op dit moment niet te veel bezig te zijn met die volgende stap, omdat we veel belangrijke wedstrijden spelen en gefocust moeten zijn”, legt hij uit. “Het is inderdaad vleiend om je naam voorbij te zien komen, aangezien de Premier League wat mij betreft de meest competitieve competitie is.”

“Als kind is het je doel om naar Europa te komen en om in een topcompetitie als de Premier League te spelen. Ik ben naar Ajax gegaan vanwege de filosofie, de speelstijl en ook vanwege de club zelf. Ik had naar Real Betis gekund in Spanje, maar ik wist dat ik dingen zou leren bij Ajax en er beter zou worden. Dat maakte het de beste stap en het is zo gelopen als ik het me voorgesteld had. Het was ook het perfecte moment om naar Europa te komen”, gaat Tagliafico, die op zijn twintigste ook al een seizoen bij Real Murcia speelde, verder.

“Het was aan de late kant omdat ik al 25 was, dat is laat voor een voetballer. Het was een moeilijke beslissing, maar ik moest dat risico nemen. Ajax hanteert al lange tijd hetzelfde plan. Het is een club die eraan gewend is om zijn jonge spelers te verkopen, dus we weten dat er zo nu en dan herbouwd moet worden. Dit jaar was echter een van de beste seizoenen omdat het team erg goed was en de spelers, staf en de fans allemaal een eenheid zijn. We bewandelen hetzelfde pad, net als een familie.”