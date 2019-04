Alexander Isak looft Ajacied: ‘Hij is geweldig en net zo oud als ik’

Alexander Isak werd zaterdag de tiende speler ooit met elf goals in zijn eerste elf Eredivisie-duels en de eerste sinds Kazimierz Frankiewicz in 1969 voor NAC Breda. De van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller van Willem II nam in het thuisduel met Ajax vanaf elf meter de 1-1 voor zijn rekening, maar kon niet voorkomen dat de bezoekers uit Amsterdam met een 1-4 overwinning uit Tilburg vertrokken.

Isak bekende na afloop dat hij bijzonder vond om tegenover leeftijdsgenoot Matthijs de Ligt te staan. “Ik ging niet het veld in met het gevoel dat het een ander soort wedstrijd was, maar het was wel speciaal”, zei Isak tegen FOX Sports. “De Ligt is een geweldige verdediger. Hij is net zo oud als ik. Het was erg inspirerend om tegen hem te spelen.”

Isak werd de eerste speler die een strafschop benutte tegen Ajax in de Eredivisie sinds Alireza Jahanbakhsh op 17 december 2017 (namens AZ); tussendoor werden er twee penalty’s tegen Ajax gemist. De Zweed schreef onlangs al geschiedenis in de Eredivisie door tegen Fortuna Sittard drie strafschoppen te benutten.

“Je moet gefocust blijven”, legde Isak zijn geheim uit. “Soms willen anderen je afleiden. Deze keer ook, de bal zou niet op de stip hebben gelegen. Daar moet je niet mee bezig zijn. Je moet kalm blijven en je focussen op het scoren.” De treffer was echter niet voldoende voor een overwinning. “Ajax heeft verdiend gewonnen. Persoonlijk ben ik blij dat ik weer een doelpunt heb gemaakt. Het was lastig voor ons. Ajax is een topteam en dat was merkbaar. Misschien zelfs het beste team in de competitie.”