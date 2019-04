Kluivert van grote waarde voor Roma; Icardi grijpt aandacht bij rentree

Internazionale heeft zich steviger gevestigd op de derde plaats in de Serie A. De ploeg van Luciano Spalletti won woensdag met 0-4 van Genoa en profiteerde van het puntenverlies dat nummer vier AC Milan dinsdag leed tegen Udinese; het gat tussen de rivalen is nu vier punten. Mauro Icardi maakte na zijn rentree, bijna twee maanden nadat zijn aanvoerdersband werd afgenomen, en was goed voor een treffer en een assist. AS Roma remiseerde met 2-2 tegen Fiorentina; Justin Kluivert leverde twee assists en Rick Karsdorp viel na rust in.

Genoa - Internazionale 0-4

Alle aandacht ging uit naar Icardi, die voor het eerst sinds 9 februari weer deel uitmaakte van de wedstrijdselectie en meteen een basisplaats had. Het was echter Roberto Gagliardini die binnen het kwartier de score opende. De middenvelder stond in het strafschopgebied klaar om af te ronden na een voorzet van Kwadwo Asamoah. Het moment van Icardi volgde vijf minuten voor rust: de Argentijn werd neergehaald door Cristian Romero, die een rode kaart kreeg, en ontfermde zich met succes over de daaropvolgende penalty: 0-2. Icardi plaatste de bal beheerst in de rechterhoek en leek daarmee de wedstrijd te beslissen, gezien Inter een numeriek overwicht had.

In de eerste helft domineerden de bezoekers de wedstrijd en kwam Genoa niet vaak van de eigen helft af. In het tweede bedrijf leek een comeback er eigenlijk nooit in te zitten. Inter kwam op 0-3 via Ivan Perisic, die werd bediend met een perfecte pass van Icardi en de benedenhoek vond. Tien minuten voor tijd, kort nadat Icardi naar de kant was gehaald, verzorgde Gagliardini zijn tweede doelpunt van de avond. Zijn kopbal van dichtbij leek gekeerd te worden door doelman Andrei Radu, maar doellijntechnologie wees uit dat de bal over de lijn was.

AS Roma - Fiorentina 2-2

Het was voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd, daar Roma en Fiorentina de punten nodig hebben in hun jacht op respectievelijk Champions League- en Europa League-voetbal. Al na twaalf minuten greep Fiorentina de leiding in Stadio Olimpico: aanvoerder Germán Pezzella mocht binnenkoppen na een corner van Cristiano Biraghi. Circa negentig seconden daarna lag de bal er echter ook aan de overzijde in. Justin Kluivert leverde vanaf rechts een scherpe voorzet op Nicolò Zaniolo, wiens kopbal via de onderkant van de lat over de doellijn ging. Namens Fiorentina trof Luis Muriel vervolgens de lat en zodoende bleef het voor rust bij 1-1.

Ook in de tweede helft scoorden beide teams al gauw. Weer was het Fiorentina dat als eerste toesloeg. Aan de linkerzijde wipte Biraghi de bal behendig over Kluivert, alvorens een voorzet in het strafschopgebied af te leveren. Marco Benassi kreeg de bal met meer geluk dan wijsheid bij Gerson en de huurling van Roma deed zijn eigenlijke werkgever pijn met een doeltreffende uithaal van afstand. Het antwoord van de thuisploeg liet weer kort op zich wachten en opnieuw kwam de assist van Kluivert. Vanaf rechts vond hij Diego Perotti, die prachtig raak volleerde: 2-2. Daar bleef het uiteindelijk bij. Roma staat achtse, maar het evenveel punten als nummer zes Lazio. Wel heeft die ploeg een duel tegoed.