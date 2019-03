Marin ‘ander type’ dan De Jong: ‘Hij loopt veel minder met de bal’

Ajax gaat zich versterken met Razvan Marin, zo meldde De Telegraaf maandagavond. De middenvelder komt komende zomer voor een bedrag van twaalf miljoen euro over van Standard Luik en tekent voor vijf jaar in de Johan Cruijff ArenA. Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer stond in de Belgische competitie meerdere malen tegenover Marin en noemt hem 'een heel goede speler'.

Volgens de krant wordt Marin gehaald als opvolger van Frenkie de Jong, die Ajax voor maximaal 86 miljoen euro verlaat voor Barcelona. De 22-jarige Roemeen maakte in januari 2017 voor 2,4 miljoen euro de overstap van FC Viitorul Constanta naar Standard Luik en maakte tot dusver veel indruk.”Hij heeft power in zijn spel en een goede trap. Op de posities van 6 en 8 kan hij prima uit de voeten”, zegt Vormer in gesprek met Voetbal International. “Marin behoort tot de betere middenvelders in de Belgische competitie en is heel dynamisch."

Hoewel Marin gehaald zou worden als vervanger van De Jong, ziet Vormer eerder verschillen dan overeenkomsten tussen beide spelers. “Frenkie heeft een geweldige dribbel, dat is een wapen van hem. Marin heeft dat veel minder, loopt veel minder met de bal. Andere types, maar wel beiden uitstekende spelers”, aldus Vormer. Marin, twaalfvoudig international, speelde tot op heden 94 wedstrijden voor de Belgische club. Hierin was hij goed voor 13 doelpunten en 19 assists. In het shirt van Roemenie staat de teller voor Marin na twaalf interlands op een doelpunt.