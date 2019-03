‘Wat betreft statistieken was dit misschien wel mijn beste interland ooit’

Met twee doelpunten en twee assists was Memphis Depay donderdag de grote man namens Oranje tegen Wit-Rusland (4-0). De aanvaller opende al na vijftig seconden de score, benutte na de rust een penalty en bereidde verder nog doelpunten van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk voor. "Het is zo lekker om in deze ploeg te spelen", glundert Depay in gesprek met De Telegraaf. "Dat kan ik je bijna niet vertellen."

"Het begint al als we maandag verzamelen. We hebben elkaar dan zoveel te vertellen. Daarna gaan we samen trainen en blijven in het trainingskamp maar met elkaar praten", vertelt Depay. Hij spreekt van een 'eenheid' bij Oranje en die band is terug te zien op het veld, merkt hij op. "Kijk maar eens hoe Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum mij aanspelen. Dan is het lekker voetballen, hoor."

Depay krijgt als spits van Oranje veel bewegingsvrijheid en daar is hij blij mee. In die rol functioneert hij op zijn best, stelt de aanvaller van Olympique Lyon. "Wat betreft statistieken was dit misschien wel mijn beste interland ooit voor het Nederlands elftal. Maar daar gaat het niet om. We doen het samen en ik kan alleen maar zo voetballen omdat we een team zijn", benadrukt Depay.

Desgevraagd laat hij weten woensdag niet te hebben gestemd tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Wel zag hij politici ruziën over allerlei thema's. "Ik denk dan: doe eens lief tegen elkaar. We moeten het met elkaar doen. Geef elkaar een beetje respect en ben er voor elkaar. Zoals wij bij het Nederlands elftal met elkaar doen. We hebben een voorbeeldfunctie en zijn ons daarvan bewust. Ik denk dat we het goede voorbeeld geven."