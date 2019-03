Casillas antwoordt op Edwin van der Sar: ‘Ben je ooit in Porto geweest?’

Edwin van der Sar leeft in spanning toe richting de loting voor de kwartfinales van de Champions League. Vanaf vrijdagmiddag om 12.00 uur weet Ajax wie de eerstvolgende tegenstander in Europa is én ook wat de eventuele laatste horde richting de eindstrijd in Madrid is. De algemeen directeur van de Amsterdammers vroeg in de nacht van donderdag op vrijdag aan zijn volgers op Twitter wie zij denken dat Ajax gaat loten.

“Wie heeft er ook zo’n zin in de loting van de Champions League vandaag? Zit er een terugkeer naar Turijn of Manchester voor mij in? Wat denken jullie?”, vroeg Van der Sar, die in zijn actieve loopbaan met wisselend succes voor Juventus en Manchester United uitkwam. Een bekende volger gaf antwoord. “Ben je ooit in Porto geweest”, antwoordde Iker Casillas, doelman van kwartfinalist FC Porto.

“Goedemorgen Iker Casillas. Ja, daar ben ik in 1998 met Ajax geweest en toen verloren we van FC Porto in de groepsfase. Het zou mooi zijn om na 21 jaar revanche te nemen”, repliceerde de oud-Ajacied. FC Porto, dat de Champions League in 2004 won, schaarde zich zonder grote hordes te hoeven nemen bij de laatste acht. In de achtste finales werd AS Roma na verlenging verslagen en in de groepsfase hield het de op papier mindere ploegen Schalke 04, Lokomotiv Moskou en Galatasaray onder zich.

Ajax won nog nooit in de knock-out-fase van FC Porto, dat vier jaar geleden ook nog kwartfinalist was. Destijds was Bayern München een maatje te groot. De Amsterdammers hebben een winstpercentage van 41 procent tegen Portugese clubs: zeven zeges, drie remises en zeven nederlagen. Alleen tegen ploegen uit Duitsland (58 procent) en Frankrijk (42 procent) had men een hoger winstpercentage.