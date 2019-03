Nederlaag Napoli in Oostenrijk betekent slecht nieuws voor Nederland

Napoli heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Italiaanse topclub verloor donderdagavond in Oostenrijk weliswaar met 3-1 van Red Bull Salzburg, maar dat deerde het team van trainer Carlo Ancelotti uiteindelijk niet na de 3-0 overwinning van vorige week in eigen huis. Napoli bewees behalve zichzelf overigens ook het Nederlandse voetbal een slechte dienst.

Nederland is nu namelijk nog niet zeker van de begeerde elfde plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Door de uitschakeling van Salzburg is Oostenrijk dit seizoen weliswaar uitgespeeld in Europa, maar het Alpenland heeft de elfde plaats voorlopig wel weer overgenomen van Nederland. Wil Nederland weer over Oostenrijk heen wippen, dan moet Ajax in het vervolg van het huidige Champions League-seizoen minstens één keer gelijkspelen. De nummer elf van de coëfficiëntenlijst mag in het seizoen 2020/21 de kampioen afvaardigen aan het hoofdtoernooi van de Champions League, mits de winnaar van het miljardenbal van het seizoen 2019/20 zich ook via de competitie plaatst voor het toernooi (hetgeen vrijwel altijd gebeurt).

Napoli was na de 3-0 overwinning van vorige week in het eigen Stadio San Paolo eigenlijk al zeker van de volgende ronde, maar de ploeg van Ancelotti leek aanvankelijk toch nog wel zijn visitekaartje af te willen geven. De Italianen begonnen in elk geval uitstekend aan de wedstrijd en namen al na veertien minuten voetballen de leiding. De opgestoomde Mário Rui kreeg de bal met enig fortuin bij Arek Milik, waarna de Poolse spits van dichtbij acrobatisch afrondde: 0-1. Napoli bleef daarna de bovenliggende partij, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg kort na de openingstreffer alweer langszij kwam.

Allan leed op het middenveld slordig balverlies, waarna Dominik Szoboszlai onmiddellijk Munas Dabbur aan het werk zette. De spits uit Israël had in het strafschopgebied een fraaie kapbeweging in huis en rondde uiteindelijk beheerst af in de korte hoek: 1-1. Het restant van de eerste helft leverde vervolgens geen doelpunten meer op, al was Napoli via Fabián Ruiz nog wel dicht bij een tweede treffer: het afstandsschot van de Spaanse middenvelder teisterde het houtwerk.

Salzburg weigerde de handdoek in de ring te werpen en zocht in de tweede helft dapper de aanval. In minuut 65 wist het team van trainer Marco Rose verdiend op voorsprong te komen: een voorzet van Andreas Ulmer werd bij de tweede paal binnengelopen door Fredrik Gulbrandsen. In de absolute slotfase voerde Salzburg de score nog verder op via Christoph Leitgeb, maar een wonder bleef uiteindelijk uit.