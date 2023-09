Milik kroont zich net voordat hij gewisseld zou worden tot held van Juventus

Dinsdag, 26 september 2023 om 22:46 • Rian Rosendaal

Juventus heeft zich dinsdagavond hersteld van de 4-2 nederlaag tegen Sassuolo van zaterdag. Trainer Massimiliano Allegri zag zijn elftal op eigen veld met 1-0 winnen van Lecce, waardoor de tweede plaats in de Serie A nu in handen is van De Oude Dame. Arek Milik kroonde zich in de tweede helft tot matchwinner. De Poolse aanvaller leek rijp voor een wissel, met Dusan Vlahovic, maar mocht na zijn treffer toch blijven staan van Allegri.

Milik, zaterdag nog bankzitter bij Juventus, mocht ditmaal aan de aftrap verschijnen van zijn coach. De voormalig Ajacied vormde een voorhoede met Federico Chiesa. Allegri koos voor een vijfmansmiddenveld met onder meer Adrien Rabiot, Manuel Locatelli en Weston McKennie. De driemansverdediging werd gevormd door Daniele Rugani, Bremer en Danilo. Vlahovic zat dus op de bank bij de grootmacht uit Turijn, net als onder meer Dean Huijsen, Filip Kostic en Timothy Weah.

Arek Milik breekt de ban voor Juventus! ??

De oud-Ajacied staat op de goede plek en schiet na een uur spelen de 1-0 binnen ?#ZiggoSport #SerieA #JuveLecce pic.twitter.com/zwWtG4cbgw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2023

Juventus zocht direct de aanval tegen de verrassende nummer vier Lecce, al leverde dat geen doelpunten op in de eerste helft. Met name Rabiot had de pech dat doelman Wladimiro Falcone tot tweemaal toe een kopbal onschadelijke maakte. Daarnaast troffen pogingen van de gretige Milik en Chiesa geen doel. Lecce verdedigde gegroepeerd en haalde het rustsignaal in het Juventus Stadium met een 0-0 tussenstand, tot frustratie van Juventus.

De thuisploeg zocht ook na rust het doel van Lecce veelvuldig op en werd daarvoor beloond in de 56ste minuut. Een geplaatste voorzet van McKennie aan de rechterkant van het strafschopgebied werd door Rabiot richting de verre paal gekopt. Daar stond de alerte Milik klaar om van dichtbij binnen te tikken: 1-0. De aanvaller uit Polen leek te worden gewisseld, maar bleef na zijn belangrijke treffer nog twintig minuten staan. Vlahovic maakte pas in minuut 77 zijn opwachting. Lecce was niet bij machte er een slotofffensief uit te persen en Juventus stijgt dankzij de minieme zege naar plaats twee in de Serie A.