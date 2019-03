‘Zoekend Feyenoord liep blauwtje bij Louis van Gaal’

Louis van Gaal heeft naar verluidt afgezien van het trainerschap bij Feyenoord. De ervaren oefenmeester werd vorige maand door de Rotterdamse club gepolst om Giovanni van Bronckhorst op te volgen als eindverantwoordelijke in De Kuip, maar bedankte voor die eer, zo weet het Algemeen Dagblad zondagavond te melden.

Van Bronckhorst maakte eind januari bekend na afloop van dit seizoen te vertrekken bij Feyenoord, waarna de club direct op zoek ging naar een opvolger. Allerlei namen passeerden de revue en ook Van Gaal zou benaderd zijn door de clubleiding.

De 67-jarige keuzeheer is sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2016 clubloos, waardoor hij in principe eenvoudig had kunnen instappen bij Feyenoord. De afzegging van Van Gaal past echter ‘in de lijn die hij aanhoudt sinds hij bekend maakte in principe niet meer aan de slag te gaan als trainer in het topvoetbal’, zo klinkt het.

Uiteindelijk viel de keuze van Feyenoord op Jaap Stam. De huidige trainer van PEC Zwolle tekende deze week een contract voor twee seizoenen bij de huidige nummer drie van de Eredivisie. Feyenoord zou het doorlopende contract van Stam met PEC voor ongeveer acht ton hebben afgekocht.