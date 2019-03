Missers Lukaku breken Manchester United op in cruciale topper

Arsenal heeft de topper in de Premier League met Manchester United zondagavond in zijn voordeel weten te beslissen. The Gunners zegevierden op eigen veld dankzij doelpunten van Granit Xhaka en Pierre-Emerick Aubameyang: 2-0. United kreeg voldoende kansen in Londen, maar met name Romelu Lukaku had het vizier niet op scherp staan. Daardoor heeft Arsenal de vierde plaats op de ranglijst overgenomen van het elftal van Ole Gunnar Solskjaer: het verschil bedraagt met nog acht speelrondes voor de boeg twee punten.

Arsenal begon in het eigen Emirates Stadium furieus aan de wedstrijd, maar de eerste grote kans was na negen minuten voetballen voor de bezoekers uit Manchester: Lukaku trof na een voorzet vanaf de linkerflank van Luke Shaw de lat. Amper vijf minuten later werd aan de overkant de score geopend door Xhaka. De Zwitserse middenvelder legde vanaf bijna dertig meter aan voor een knal, waarna de bal buiten het bereik van David de Gea in het doel belandde. De doelman van United stond op het verkeerde been en moest een antwoord daardoor schuldig blijven.

De voorsprong was op dat moment verdiend te noemen voor Arsenal, dat in de openingsfase een bijzonder hoog tempo hanteerde. United kwam gaandeweg echter beter in de wedstrijd en kreeg ook enkele uitstekende mogelijkheden om de score te nivelleren. Een afstandsschot van Fred belandde op de paal, terwijl Lukaku na een fraaie pass van Marcus Rashford op Bernd Leno stuitte. Namens Arsenal lieten Aaron Ramsey en Alexandre Lacazette nog kansen onbenut, waardoor er halverwege een 1-0 tussenstand op het scorebord stond.

Kort na de onderbreking kreeg Lukaku zijn derde grote kans: na opnieuw voorbereidend werk van Rashford moest de Belgische spits andermaal zijn meerdere erkennen in Leno. De Duitse doelman hield Arsenal zo op de been. De thuisploeg slaagde er niet langer in United zijn wil op te leggen, maar voetbalde zich twintig minuten voor tijd toch naar een 2-0 voorsprong. Lacazette verdiende een strafschop na een lichte duw van Fred, waarna het buitenkansje werd benut door Aubameyang.

Aubameyang miste vorige week tijdens de stadsderby tegen Tottenham Hotspur (1-1) in extremis een strafschop, maar liep niet weg voor zijn verantwoordelijkheid en klopte De Gea uiteindelijk door het midden. Arsenal had de marge vervolgens vrijwel onmiddellijk kunnen uitbreiden, maar Lacazette schoot uit kansrijke positie rakelings naast. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar voor de Londenaren. Voor Solskjaer betekende het pas zijn eerste competitienederlaag als interim-manager van United.