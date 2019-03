Vlap en Lammers tonen ook in Den Haag hun waarde voor sc Heerenveen

SC Heerenveen heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning op ADO Den Haag in de Eredivisie geboekt. Het team van trainer Jan Olde Riekerink zegevierde in de Hofstad met 2-3, dankzij Michel Vlap (2x) en Sam Lammers. Alleen Ajax en PSV (allebei 27) pakten dit seizoen meer punten in uitduels in competitieverband dan Heerenveen: 22. Door de overwinning nemen de noorderlingen de achtste stek in de Eredivisie in; ADO blijft twaalfde.

Het begin van ADO was veelbelovend; na amper anderhalve minuut spelen had het team van Fons Groenendijk eigenlijk al aan de leiding moeten gaan. Na voorbereidend werk van Tomas Necid schoot Lex Immers recht op Warner Hahn af, waarna de rebound door Lucas Woudenberg van de lijn werd gehaald. ADO was de bovenliggende partij, speelde in een hoog tempo en had pech dat ook een kopbal van Necid niet de 1-0 betekende. Na een corner van John Goossens kopte de aanvaller het leer over het Friese doel.

Na dik twintig minuten nam Heerenveen echter de leiding: na een handige dieptepass van Sam Lammers was het Vlap die koeltjes afrondde en zodoende voor het zesde opeenvolgende Eredivisie-duel bij een doelpunt betrokken was: twee assists en vijf treffers. ADO ging slordiger voetballen en mocht van geluk spreken dat de schade tot aan de rust beperkt bleef. Lammers kreeg het leer tot tweemaal toe niet langs Robert Zwinkels en schoot de bal ook naast. Tussendoor moest Hahn wel in actie komen op een schot van Sheraldo Becker.

Vlap had nog geen tien minuten na rust de 0-2 op de schoen. Na een diepe bal van Lammers kapte hij weliswaar zijn tegenstander uit, maar Zwinkels bracht tijdig redding. Het missen van alle kansen kwam Heerenveen aanvankelijk duur te staan, daar ADO na ruim een uur spelen de tussenstand nivelleerde. Necid knikte een afgemeten voorzet van Abdenasser El Khayati bij de tweede paal binnen: 1-1.

Heerenveen rechtte echter de rug en stond luttele minuten later weer op voorsprong. Vlap plaatste de bal uit een vrije trap schitterend in de kruising achter Zwinkels: 1-2. Daar de defensie van Heerenveen een onzekere indruk maakte, verloor ADO niet de hoop op minimaal een gelijkspel. Lammers tekende in de extra tijd echter voor de 1-3, op aangeven van invaller Pelle van Amersfoort, en dus was de rake strafschop van El Khayati, na een overtreding op Necid, er zodoende een voor de statistieken: 2-3. Lammers is nu met acht doelpunten Eredivisie-topscorer van 2019 en met tien treffers topscorer in uitduels dit Eredivisie-seizoen.