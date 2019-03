PSV zet deuren wagenwijd open voor favoriete tegenstander in Eredivisie

PSV maakte afgelopen zaterdag tegen Excelsior (0-2) een einde aan een serie van drie remises op rij in de Eredivisie. De titelverdediger heeft momenteel vijf punten meer dan Ajax, dat echter een duel minder heeft gespeeld. NAC Breda boekte op 22 december 2018 de laatste zege in de Eredivisie, 4-2 tegen sc Heerenveen. Sindsdien werden slechts twee punten uit zeven duels verzameld. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O PSV en NAC ontmoeten elkaar voor de honderdste keer in de Eredivisie (thuis en uit). De Eindhovenaren maakten tegen geen ploeg zoveel Eredivisie-goals als tegen de Bredanaars: 256.

O Alleen Ajax (een) kreeg dit seizoen minder tegengoals in het eerste kwartier van Eredivisie-duels dan PSV (twee) en NAC (drie, gedeeld met vier andere teams).

O Sinds de enige competitienederlaag van dit seizoen (1-2 op bezoek bij Feyenoord op 2 december 2018) voerde Mark van Bommel twaalf wijzigingen door in het basiselftal van PSV ten opzichte van de wedstrijd daarvoor. Voor die nederlaag lag dat aantal op zes.

O Jeroen Zoet kan zijn 250e Eredivisie-wedstrijd spelen. Met 28 jaar en 62 dagen wordt hij de jongste keeper met 250 Eredivisie-duels achter zijn naam sinds Ed de Goey in 1993 (26 jaar, 254 dagen).

O PSV noteert dit Eredivisie-seizoen van alle teams het hoogste succespercentage qua persoonlijke duels (55%), terwijl alleen FC Groningen (2981) meer duels uitvocht dan PSV (2779).

O Hirving Lozano was dit seizoen 31 keer slachtoffer van een overtreding in het meest aanvallende derde van het veld; minimaal negen keer vaker dan iedere andere speler.

O NAC Breda wist geen van de laatste vijftien uitduels te winnen in de Eredivisie (drie remises, twaalf nederlagen) en wacht als enige Eredivisie-ploeg nog op een uitzege dit seizoen.

O Mitchell van der Gaag (vier zeges, vijf remises en vijftien nederlagen) zit voor de 25e keer op de bank als trainer van NAC Breda in een Eredivisieduel, Met een nederlaag evenaart hij Henk Wullems als NAC-trainer met de meeste nederlagen in zijn eerste 25 duels met de club: 16.

O In 2019 had NAC op basis van Expected Goals al 7,1 doelpunten mogen verwachten, het verschil van 5,1 (twee goals gemaakt) is het grootste verschil van alle Eredivisie-ploegen na de winterstop.

O Gervane Kastaneer (tien doelpogingen) is de enige speler van NAC Breda die dit kalenderjaar tot minstens tien schoten kwam in de Eredivisie en is daarnaast één van de twee doelpuntenmakers voor de Bredanaars in 2019.