‘Ik wil de rest niet tekortdoen, maar natuurlijk misten we Sergio Ramos’

De teleurstelling is immens bij Real Madrid. Na drie seizoenen op rij de Champions League te hebben gewonnen, volgde dinsdagavond uitschakeling in de achtste finales door Ajax. In een week tijd viel het seizoen van de Koninklijke volledig in duigen: twee opeenvolgende nederlagen tegen Barcelona bleken al fataal in de Copa del Rey en de Spaanse titelstrijd. Toch weigert trainer Santiago Solari bij de pakken neer te zitten.

"Ik ben hier niet gekomen om op te geven", benadrukt de oefenmeester. Het feit dat een geëmotioneerde Daniel Carvajal na afloop sprak van een 'kutseizoen', begrijpt Solari wel. "Carvajal sprak in het heetst van de strijd. Maar het seizoen gaat door; we hebben LaLiga nog", stelt hij in gesprek met Movistar. "Het is een zwaar seizoen, maar we moeten in de moeilijke momenten ons karakter tonen."

"Iedereen kan omgaan met mooie momenten, maar de echte grootheden komen bovendrijven op de moeilijke momenten. Juist op de moeilijke momenten moet je moedig zijn", benadrukt Solari, die in de returnwedstrijd tegen Ajax niet kon beschikken over Sergio Ramos. De verdediger pakte in Amsterdam bewust een gele kaart, ervan uitgaande dat de 1-2 zege genoeg was om door te stoten, en was daardoor geschorst. Zonder Ramos lag het centrum van de achterhoede wagenwijd open. "Of we hem misten? Natuurlijk. Ik wil onze andere spelers niet tekortdoen, maar we misten onze aanvoerder."

Solari stelt dat Real Madrid nu 'zo kalm mogelijk moet blijven'. "Real Madrid is groter dan wij allemaal. Real Madrid komt altijd terug, en komt sterker terug", geeft hij aan. Ook directeur Emilio Butragueño predikt rust. "Het is een trieste avond voor de club, maar we moeten kalm blijven. We zagen dit totaal niet aankomen. We moeten Ajax de complimenten geven: ze speelden fantastisch en verdienden de overwinning. Alles zat ons tegen. Zij scoorden uit hun eerste twee aanvallen, terwijl wij twee keer de paal raakten. Dat is niet normaal. Het derde doelpunt was de nekslag. We kunnen niet altijd winnen."