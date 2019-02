Dani de Wit: ‘Ik heb wel wat aanstekers en muntjes voorbij zien komen’

Dani de Wit kwam woensdagavond voor het eerst in actie in een Klassieker op het hoogste niveau. De middenvelder van Ajax kwam na 85 minuten spelen bij een 0-3 voorsprong als vervanger van Donny van de Beek binnen de lijnen. De Ajacied merkte de vijandige sfeer in De Kuip, want nog voor dat hij was ingevallen kreeg hij al van alles naar zijn hoofd gegooid vanaf de tribunes.

"Ik heb wel wat naar mijn hoofd gekregen tijdens het warmlopen", zegt de middenvelder in gesprek met AT5. De Ajacied was niet onder de indruk van het gedrag van de Feyenoord-fans. "Maar ja, dat is alleen maar mooi, denk ik, die vijandigheid. En om dan hier de overwinning mee te nemen, dat is het mooiste”, reageert De Wit, die trots is op Ajax. “Als Ajacied voel je je sowieso trots. Ik denk dat de supporters na vandaag ook trots zijn."

Bij het nemen van hoekschoppen werden Hakim Ziyech en Lasse Schöne bekogeld met aanstekers en plastic bekers. Ook De Wit kreeg het één en ander naar zijn hoofd. "Ik heb wel wat aanstekers en muntjes voorbij zien komen ja", aldus de Ajacied met een lach. "Gelukkig ben ik vandaag niet geraakt. Nee, dat is helemaal niet erg. Als zij dat willen doen, moeten ze dat lekker doen. Ik zei tegen Zaka (Labyad, red): we kunnen wel rijk worden, als we alles oprapen hiero."

Ajax plaatste zich voor het eerst sinds vijf jaar weer voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Na de overwinning werden de spelers warm onthaald bij de Johan Cruijff ArenA. Bij aankomst van de spelersbus werd selectie opgewacht door supporters met vuurwerk.